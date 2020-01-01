Маски, дистанція, антисептик: волинянам дали поради, як колядувати в умовах пандемії





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Спеціалісти Центру громадського здоров’я Волинського обласного управління охорони здоров’я переконані, що зимові свята цього року – час підвищеної епідеміологічної небезпеки. Після свят прогнозують збільшення кількості хворих на коронавірус.



Для того, аби убезпечити себе та своїх рідних, та не “подарувати” їм небажаний недуг під ялинку, журналісти спільно з Волинським обласним центром громадського здоров’я напрацювали просту інструкцію, як правильно і безпечно колядувати в умовах пандемії.



“Колядки – давня традиція, а тому скасувати її законом дуже важко. Чи буде коронавірус далі, чи ні, а колядувати люди будуть. Тому люди повинні знати, як не заразитися коронавірусом. Бо перебіг цього захворювання буває легким, а може бути і летальним… ” – каже завідувач відділу промоції здорового способу життя Волинського ЦГЗ Сергій Левчук.



Експерт рекомендує дотримуватися кількох простих правил:



- Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом, і колядувати потрібно, дотримуючись соціальної дистанції.



- Рекомендують не збиратися у групи для колядування: ходити поодинці, або у групах людей, з якими постійно контактуєте (члени сім’ї і таке інше).



- Не заходити в хату. А якщо зайдете, то як господарі, так і колядники повинні бути в масках і на відстані не менше, ніж два метри.



- Зазвичай колядники не мають дотиків і контактів із господарями. Але антисептики носити із собою потрібно. Руки обробити, речі, які вам дають.



- Почастунки краще не брати. Із гостинцями та грошима треба бути обережними, бо вірус певний час життєздатний і вірулентний, може викликати зараження. Їх варто або одразу обробити антисептиком, або відмовлятися від них.



Якщо господар чи колядники мають ознаки ГРВІ, краще не відкривати дверей колядникам, і не йти в коляду.



“Світ настільки змінюється зараз… Він почав змінюватися ще до коронавірусу. І ось зараз всі наші навчання, семінари проходять дистанційно. І якщо ви хочете заколядувати для рідних чи знайомих, заколядуйте по телефону, через інтернет по відеозв’язку. У цьому немає нічого поганого”, – впевнений Сергій Левчук.



ЩО КАЖУТЬ У ЦЕРКВІ



Лідери християнських релігійних громад на Волині також даватимуть настанови прихожанам церков. У коментарі журналістам луцький католицький священник отець Павло Хом’як розповів:



“У католицькій традиції колядують так: на Святвечір 24 грудня збирається ціла родина, і в домашній обстановці сім’я колядує. Найстарший чоловік – голова родини розпочинає молитву, а потім уся сім’я колядує. Для нас у сімейному колі епідемія нічого не змінює. Стосовно того, чи будуть гості колядувати, все залежить від відповідальності людей. Ми заохочуємо, щоб люди залишалися у домівках, і менше намагалися контактувати з іншими людьми.



Інша справа – душпастирські відвідування людей, коли священник в різдвяний період відвідує парафіян, молиться у них вдома і освячує їх будинки. Якщо будуть такі умови, як сьогодні, ми змушені будемо відмовитися від такого візиту. Священник має постійний контакт з людьми, і ми не хочемо через нього випадково поширити інфекцію. Тому дозволимо вірним освячувати домівки самостійно”.



Очільник Волинської єпархії ПЦУ владика Михаїл розповів, що попри пандемію, коляду має почути кожен християнин. Однак, не забувати про особисту безпеку та безпеку і здоров’я ближнього.



“Традицію забороняти не потрібно. Але кожна традиція повинна враховувати те, що відбувається навколо нас. В умовах пандемії колядники можуть колядувати, але не заходячи у приміщення, де є скупчення людей. Аби не заносити вірус. Колядувати потрібно, але не варто створювати такий великий ажіотаж. Це все індивідуально, і залежить від умов, у яких відбувається коляда.



Звичайно, усі повинні колядувати у масках. Це не створить незручностей, бо навіть коли щедрувати ходять, то перебиранці все одно на себе щось одягають, але говорять і співають. Тому маска не буде перешкодою. Треба бути у рукавицях. Колядники повинні бути з антисептиками, і після кожного візиту дезінфікувати себе”, – наголошує владика.



За його словами, колядувальники повинні швидко заколядувати, не контактуючи з людьми, до яких вони прийшли. Якщо це священники – вони повинні швидко поблагословити і вийти, продезінфікувати себе і іти далі.



Якщо у людини є симптоми коронавірусу, вона не повинна брати участі у коляді, каже священнослужитель. А якщо у домі, в який прийшли колядувальники, є людина з коронавірусом, її варто тримати якнайдалі. Двері гостям можуть відкрити здорові рідні. А проте, коляду повинні чути всі.



Для віри карантинні обмеження не створюють жодних завад, впевнений владика. Інша справа – традиційне святкове єднання родини.



“Радість є радість. Вона перекриває всі скорботи. Тому це Різдво не буде викликом для християн. Єдине, менше будемо ходити в гостину одне до одного. Родина не зможе зібратися, бо в когось буде коронавірус. Проте, всі ми маємо бути свідомими: гостину ми завжди собі організуємо, а радіти треба більше духовно. Ми повинні бути гнучкими у цей нелегкий час”, – наголошує Михаїл.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наближаються зимові свята – час, коли рідні і близькі зустрічаються, ходять у гості і проводять час у компанії одне одного. Багато говорять і сміються, ділять страви за святковим столом і дарують подарунки. Цього року, однак, є ризик отримати у подарунок не тільки речі зі списку бажань, але і коронавірус.Про це пише ІА Конкурент Спеціалісти Центру громадського здоров’я Волинського обласного управління охорони здоров’я переконані, що зимові свята цього року – час підвищеної епідеміологічної небезпеки. Після свят прогнозують збільшення кількості хворих на коронавірус.Для того, аби убезпечити себе та своїх рідних, та не “подарувати” їм небажаний недуг під ялинку, журналісти спільно з Волинським обласним центром громадського здоров’я напрацювали просту інструкцію, як правильно і безпечно колядувати в умовах пандемії.“Колядки – давня традиція, а тому скасувати її законом дуже важко. Чи буде коронавірус далі, чи ні, а колядувати люди будуть. Тому люди повинні знати, як не заразитися коронавірусом. Бо перебіг цього захворювання буває легким, а може бути і летальним… ” – каже завідувач відділу промоції здорового способу життя Волинського ЦГЗЕксперт рекомендує дотримуватися кількох простих правил:- Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом, і колядувати потрібно, дотримуючись соціальної дистанції.- Рекомендують не збиратися у групи для колядування: ходити поодинці, або у групах людей, з якими постійно контактуєте (члени сім’ї і таке інше).- Не заходити в хату. А якщо зайдете, то як господарі, так і колядники повинні бути в масках і на відстані не менше, ніж два метри.- Зазвичай колядники не мають дотиків і контактів із господарями. Але антисептики носити із собою потрібно. Руки обробити, речі, які вам дають.- Почастунки краще не брати. Із гостинцями та грошима треба бути обережними, бо вірус певний час життєздатний і вірулентний, може викликати зараження. Їх варто або одразу обробити антисептиком, або відмовлятися від них.Якщо господар чи колядники мають ознаки ГРВІ, краще не відкривати дверей колядникам, і не йти в коляду.“Світ настільки змінюється зараз… Він почав змінюватися ще до коронавірусу. І ось зараз всі наші навчання, семінари проходять дистанційно. І якщо ви хочете заколядувати для рідних чи знайомих, заколядуйте по телефону, через інтернет по відеозв’язку. У цьому немає нічого поганого”, – впевнений Сергій Левчук.ЩО КАЖУТЬ У ЦЕРКВІЛідери християнських релігійних громад на Волині також даватимуть настанови прихожанам церков. У коментарі журналістам луцький католицький священник отецьрозповів:“У католицькій традиції колядують так: на Святвечір 24 грудня збирається ціла родина, і в домашній обстановці сім’я колядує. Найстарший чоловік – голова родини розпочинає молитву, а потім уся сім’я колядує. Для нас у сімейному колі епідемія нічого не змінює. Стосовно того, чи будуть гості колядувати, все залежить від відповідальності людей. Ми заохочуємо, щоб люди залишалися у домівках, і менше намагалися контактувати з іншими людьми.Інша справа – душпастирські відвідування людей, коли священник в різдвяний період відвідує парафіян, молиться у них вдома і освячує їх будинки. Якщо будуть такі умови, як сьогодні, ми змушені будемо відмовитися від такого візиту. Священник має постійний контакт з людьми, і ми не хочемо через нього випадково поширити інфекцію. Тому дозволимо вірним освячувати домівки самостійно”.Очільник Волинської єпархії ПЦУ владикарозповів, що попри пандемію, коляду має почути кожен християнин. Однак, не забувати про особисту безпеку та безпеку і здоров’я ближнього.“Традицію забороняти не потрібно. Але кожна традиція повинна враховувати те, що відбувається навколо нас. В умовах пандемії колядники можуть колядувати, але не заходячи у приміщення, де є скупчення людей. Аби не заносити вірус. Колядувати потрібно, але не варто створювати такий великий ажіотаж. Це все індивідуально, і залежить від умов, у яких відбувається коляда.Звичайно, усі повинні колядувати у масках. Це не створить незручностей, бо навіть коли щедрувати ходять, то перебиранці все одно на себе щось одягають, але говорять і співають. Тому маска не буде перешкодою. Треба бути у рукавицях. Колядники повинні бути з антисептиками, і після кожного візиту дезінфікувати себе”, – наголошує владика.За його словами, колядувальники повинні швидко заколядувати, не контактуючи з людьми, до яких вони прийшли. Якщо це священники – вони повинні швидко поблагословити і вийти, продезінфікувати себе і іти далі.Якщо у людини є симптоми коронавірусу, вона не повинна брати участі у коляді, каже священнослужитель. А якщо у домі, в який прийшли колядувальники, є людина з коронавірусом, її варто тримати якнайдалі. Двері гостям можуть відкрити здорові рідні. А проте, коляду повинні чути всі.Для віри карантинні обмеження не створюють жодних завад, впевнений владика. Інша справа – традиційне святкове єднання родини.“Радість є радість. Вона перекриває всі скорботи. Тому це Різдво не буде викликом для християн. Єдине, менше будемо ходити в гостину одне до одного. Родина не зможе зібратися, бо в когось буде коронавірус. Проте, всі ми маємо бути свідомими: гостину ми завжди собі організуємо, а радіти треба більше духовно. Ми повинні бути гнучкими у цей нелегкий час”, – наголошує Михаїл.

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