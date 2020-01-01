У Рівному посеред вулиці застрелили чоловіка



Першими про це повідомили очевидці у інстаграм-групі "rivne_1283", пише



Поліція Рівненщини підтвердила цей факт. На місці наразі працюють слідчі.



Рівненський журналіст Дмитро Леонтіюк у Facеbook повідомляє, що вбивцю затримали:



"Є інформація, що загинув Едуард Патіс відомий у Рівному підприємець", - написав журналіст.









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