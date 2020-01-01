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У Рівному посеред вулиці застрелили чоловіка

У Рівному посеред вулиці застрелили чоловіка
У Рівному знайшли мертвого чоловіка з вогнепальним пораненням.
Першими про це повідомили очевидці у інстаграм-групі "rivne_1283", пише Рівнепост.

Поліція Рівненщини підтвердила цей факт. На місці наразі працюють слідчі.

Рівненський журналіст Дмитро Леонтіюк у Facеbook повідомляє, що вбивцю затримали:

"Є інформація, що загинув Едуард Патіс відомий у Рівному підприємець", - написав журналіст.

У Рівному посеред вулиці застрелили чоловіка
У Рівному посеред вулиці застрелили чоловіка



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Теги: Рівне, підприємець, застрелили
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