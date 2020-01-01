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На брищенському полігоні встановлять піч для спалювання анатомічних відходів з «Ласки»

На брищенському полігоні встановлять піч для спалювання анатомічних відходів з «Ласки»
На полігоні у Брищі встановлять установку для спалювання анатомічних відходів та рештків мертвих тварин КП «Ласка».

Про це під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. Пише ІА "Волинські новини".

Зі слів головної екологині міста, два роки тому за кошти природоохоронного фонду Луцької міської ради придбали спеціальну установку для спалювання відходів із КП «Ласка».

«Це окрема установка, придбана два роки тому, адже і екологів, і людей хвилювало, куди ж діваються спеціальні відходи від КП «Ласка». Це бункер потужністю 50 кілограмів на годину. Нині він стоїть на території одного із кладовищ. Проте тривалий час були дебати щодо того, де краще встановлювати обладнання, яке буде утилізовувати відходи тваринного походження, мертвих тварин, анатомічні відходи тощо. Весь час тривав пошук відповідного місця, оскільки якось неправильно встановлювати таку установку на цвинтарі, де ховають людей», - зазначила Оксана Лисак.

З її слів, екологічними нормами передбачена санітарно-захисна зона в радіусі одного кілометра від установки. Тому важко знайти місце, щоб не було негативного впливу на довкілля від викидів.

«Саме тому ми прийняли рішення, аби установка працювала на території сміттєвого полігону у Брищі. На встановлення та облаштування майданчика потрібно близько 100 тисяч гривень. Установка працює на дизельному паливі», - зазначила головна екологиня.

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Теги: Ласка, піч, відходи
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