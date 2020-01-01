На Волині судили турка, який хотів незаконно перетнути українсько-польський кордон
Сьогодні, 07:28
Громадянин Туреччини, який спробував незаконно перетнути українсько-польський кордон поза пунктом пропуску, заплатить 8,5 тисяч гривень штрафу.
Про це повідомляє БУГ.
До Володимир-Волинського міського суду із заявою про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон, звернувся начальник відділу прикордонної служби «Амбуків» Луцького прикордонного загону.
Слухання справи відбулось 16-го грудня.
Так, 11-го грудня, близько 10:00 громадянин Республіки Туреччина в складі групи осіб спробував незаконно перетнути кордон із України в Республіку Польща поза пунктом пропуску. Чоловіка затримали офіцери ПОРВ спільно з п/н «Група реагування» у Нововолинську.
В судове засідання турок не з’явився, однак подав заяву в якій свою вину у вчиненні інкримінованного йому правопорушення визнав повністю.
Розглянувши матеріали справи, суддя визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення і призначив йому покарання у виді штрафу в 8 тисяч 500 гривень.
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Про це повідомляє БУГ.
До Володимир-Волинського міського суду із заявою про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон, звернувся начальник відділу прикордонної служби «Амбуків» Луцького прикордонного загону.
Слухання справи відбулось 16-го грудня.
Так, 11-го грудня, близько 10:00 громадянин Республіки Туреччина в складі групи осіб спробував незаконно перетнути кордон із України в Республіку Польща поза пунктом пропуску. Чоловіка затримали офіцери ПОРВ спільно з п/н «Група реагування» у Нововолинську.
В судове засідання турок не з’явився, однак подав заяву в якій свою вину у вчиненні інкримінованного йому правопорушення визнав повністю.
Розглянувши матеріали справи, суддя визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення і призначив йому покарання у виді штрафу в 8 тисяч 500 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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