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На Волині судили турка, який хотів незаконно перетнути українсько-польський кордон

На Волині судили турка, який хотів незаконно перетнути українсько-польський кордон
Громадянин Туреччини, який спробував незаконно перетнути українсько-польський кордон поза пунктом пропуску, заплатить 8,5 тисяч гривень штрафу.

Про це повідомляє БУГ.

До Володимир-Волинського міського суду із заявою про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон, звернувся начальник відділу прикордонної служби «Амбуків» Луцького прикордонного загону.

Слухання справи відбулось 16-го грудня.

Так, 11-го грудня, близько 10:00 громадянин Республіки Туреччина в складі групи осіб спробував незаконно перетнути кордон із України в Республіку Польща поза пунктом пропуску. Чоловіка затримали офіцери ПОРВ спільно з п/н «Група реагування» у Нововолинську.

В судове засідання турок не з’явився, однак подав заяву в якій свою вину у вчиненні інкримінованного йому правопорушення визнав повністю.

Розглянувши матеріали справи, суддя визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення і призначив йому покарання у виді штрафу в 8 тисяч 500 гривень.

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Теги: прикордонники, турок, затримання, суд, штраф
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