Розізлився через салют: у Миколаєві чоловік підстрелив підлітка
Сьогодні, 04:11
У Миколаєві нетверезий чоловік підстрелив з травматичного пістолета 10-річного хлопчика.
Про це повідомляють Надзвичайні новини.
Інцидент стався посеред спального мікрорайону, а причиною конфлікту став звичайний феєрверк, який запускали у дворі під час святкування дитячого дня народження.
Брат іменинниці дивився як запускають салют, але в один момент він просто упав на землю. У дитини виявили забій м’яких тканин, наразі стан хлопця задовільний.
Стрільцем виявився сусід, якому набрид гуркіт піротехніки, і він, сам перебуваючи напідпитку, вирішив заспокоїти галасливих дітей. А після цього ще вирішив з’ясувати стосунки, взявши із собою битку.
Поліція засудила дії чоловіка та помістила його у слідчий ізолятор.
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Про це повідомляють Надзвичайні новини.
Інцидент стався посеред спального мікрорайону, а причиною конфлікту став звичайний феєрверк, який запускали у дворі під час святкування дитячого дня народження.
Брат іменинниці дивився як запускають салют, але в один момент він просто упав на землю. У дитини виявили забій м’яких тканин, наразі стан хлопця задовільний.
Стрільцем виявився сусід, якому набрид гуркіт піротехніки, і він, сам перебуваючи напідпитку, вирішив заспокоїти галасливих дітей. А після цього ще вирішив з’ясувати стосунки, взявши із собою битку.
Поліція засудила дії чоловіка та помістила його у слідчий ізолятор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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