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Розізлився через салют: у Миколаєві чоловік підстрелив підлітка

Розізлився через салют: у Миколаєві чоловік підстрелив підлітка
У Миколаєві нетверезий чоловік підстрелив з травматичного пістолета 10-річного хлопчика.

Про це повідомляють Надзвичайні новини.

Інцидент стався посеред спального мікрорайону, а причиною конфлікту став звичайний феєрверк, який запускали у дворі під час святкування дитячого дня народження.

Брат іменинниці дивився як запускають салют, але в один момент він просто упав на землю. У дитини виявили забій м’яких тканин, наразі стан хлопця задовільний.

Стрільцем виявився сусід, якому набрид гуркіт піротехніки, і він, сам перебуваючи напідпитку, вирішив заспокоїти галасливих дітей. А після цього ще вирішив з’ясувати стосунки, взявши із собою битку.

Поліція засудила дії чоловіка та помістила його у слідчий ізолятор.

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Теги: феєрверк, стрілянина, поліція
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