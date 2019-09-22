Розізлився через салют: у Миколаєві чоловік підстрелив підлітка





Про це повідомляють



Інцидент стався посеред спального мікрорайону, а причиною конфлікту став звичайний феєрверк, який запускали у дворі під час святкування дитячого дня народження.



Брат іменинниці дивився як запускають салют, але в один момент він просто упав на землю. У дитини виявили забій м’яких тканин, наразі стан хлопця задовільний.



Стрільцем виявився сусід, якому набрид гуркіт піротехніки, і він, сам перебуваючи напідпитку, вирішив заспокоїти галасливих дітей. А після цього ще вирішив з’ясувати стосунки, взявши із собою битку.



Поліція засудила дії чоловіка та помістила його у слідчий ізолятор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві нетверезий чоловік підстрелив з травматичного пістолета 10-річного хлопчика.Про це повідомляють Надзвичайні новини Інцидент стався посеред спального мікрорайону, а причиною конфлікту став звичайний феєрверк, який запускали у дворі під час святкування дитячого дня народження.Брат іменинниці дивився як запускають салют, але в один момент він просто упав на землю. У дитини виявили забій м’яких тканин, наразі стан хлопця задовільний.Стрільцем виявився сусід, якому набрид гуркіт піротехніки, і він, сам перебуваючи напідпитку, вирішив заспокоїти галасливих дітей. А після цього ще вирішив з’ясувати стосунки, взявши із собою битку.Поліція засудила дії чоловіка та помістила його у слідчий ізолятор.

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