Для сортування сміття: лучанам роздаватимуть різнокольорові пакети для відходів





Про це під час комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження розповів директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Про це пишуть



З його слів, ідея пропаганди та заохочення лучан до роздільного збору сміття орієнтовно виглядатиме наступним чином:



«До прикладу, на вулицях Ковельській і Чернишеського сміття забирають у четвер і суботу. Але раз в місяць туди їхатиме машина, яка збиратиме пакети червоного кольору, в які люди кластимуть ПЕТ-пляшки. Наступного місяця ця машина збиратиме сині пакети із картоном. Звичайно, процес довгий, але ми будемо над тим працювати. Ідея закупівлі різнокольорових пакетів для роздільного збору сміття – недешева. Звісно, якщо й роздати ті пакети приватному сектору, то половина мешканців використає їх не за призначенням. Але початок буде покладено», - зауважив головний комунальник міста.



Також він наголосив, що паралельно з інноваційним підходом до сортування сміття потрібно вести активну пропаганду серед населення, зокрема, роздавати флаєри, листівки, знімати відеоролики, вести бесіди тощо.



Окрім того, Микола Осіюк пригадав, як у селі Жидичин комунальники поставили контейнери для роздільного збору сміття, і вже за тиждень їх забрали, бо люди почали нести з городів зілля та гілля.



Тож посадовець наголосив, що питання сортування сміття дуже важко вирішити наразі, оскільки у місцевого населення немає відповідної культури.



«Через те полігон у Брищі переповнений. Для аналізу візьмемо хоча б ту ж Білорусь. За рахунок того, що сортування сміття ніколи не було вигідним, утилізація стаканчика для кави чи ПЕТ-пляшки закладається у її вартості. А також є дотації на придбання техніки комунальними підприємствами, зарплати працівникам тощо, в залежності від кількості населення», - акцентував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аби привчити лучан, які проживають у приватних секторах, до роздільного збору сміття та його сортування, департамент ЖКГ міської ради планує закупити різнокольорові пакети для різних видів відходів та роздавати їх людям.Про це під час комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження розповів директор департаменту ЖКГ. Про це пишуть Волинські новини З його слів, ідея пропаганди та заохочення лучан до роздільного збору сміття орієнтовно виглядатиме наступним чином:«До прикладу, на вулицях Ковельській і Чернишеського сміття забирають у четвер і суботу. Але раз в місяць туди їхатиме машина, яка збиратиме пакети червоного кольору, в які люди кластимуть ПЕТ-пляшки. Наступного місяця ця машина збиратиме сині пакети із картоном. Звичайно, процес довгий, але ми будемо над тим працювати. Ідея закупівлі різнокольорових пакетів для роздільного збору сміття – недешева. Звісно, якщо й роздати ті пакети приватному сектору, то половина мешканців використає їх не за призначенням. Але початок буде покладено», - зауважив головний комунальник міста.Також він наголосив, що паралельно з інноваційним підходом до сортування сміття потрібно вести активну пропаганду серед населення, зокрема, роздавати флаєри, листівки, знімати відеоролики, вести бесіди тощо.Окрім того, Микола Осіюк пригадав, як у селі Жидичин комунальники поставили контейнери для роздільного збору сміття, і вже за тиждень їх забрали, бо люди почали нести з городів зілля та гілля.Тож посадовець наголосив, що питання сортування сміття дуже важко вирішити наразі, оскільки у місцевого населення немає відповідної культури.«Через те полігон у Брищі переповнений. Для аналізу візьмемо хоча б ту ж Білорусь. За рахунок того, що сортування сміття ніколи не було вигідним, утилізація стаканчика для кави чи ПЕТ-пляшки закладається у її вартості. А також є дотації на придбання техніки комунальними підприємствами, зарплати працівникам тощо, в залежності від кількості населення», - акцентував він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію