У Луцькому районі через необережне поводження з вогнем горіла цегляна будівля
Сьогодні, 09:24
На Волині 21 грудня трапилось декілька пожеж.
Так, 11:00 рятувальники ліквідували загорання дерев’яної господарської будівлі села Лучичі Ратнівського району. Пожежу локалізували о 11:28, а ліквідували о 12:10. Причину пожежі встановлюють.
В селі Крупа Луцького району горіла цегляна господарська будівля. Загорання ліквідували о 19:01. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем власника будівлі.
А о 19:25 в селі Мокрець Турійського району вогнем зайнялася цегляна літня кухня. Для гасіння пожежі залучили рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ та працівники місцевої пожежної охорони села Овлочин. О 20:05 вогнеборці локалізували пожежу, ліквідували о 20:46. Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
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Так, 11:00 рятувальники ліквідували загорання дерев’яної господарської будівлі села Лучичі Ратнівського району. Пожежу локалізували о 11:28, а ліквідували о 12:10. Причину пожежі встановлюють.
В селі Крупа Луцького району горіла цегляна господарська будівля. Загорання ліквідували о 19:01. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем власника будівлі.
А о 19:25 в селі Мокрець Турійського району вогнем зайнялася цегляна літня кухня. Для гасіння пожежі залучили рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ та працівники місцевої пожежної охорони села Овлочин. О 20:05 вогнеборці локалізували пожежу, ліквідували о 20:46. Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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