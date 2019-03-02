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Аварія на Волині: легковик врізався у дерево

Аварія на Волині: легковик врізався у дерево
Поблизу села Тростянець Ківерцівського району Opel Zafira зіткнувся з деревом.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Як зазначають свідки події, автопригода сталася зранку 22 грудня. Водій Opel Zafirа, вочевидь, не справився з керуванням при повороті і зіткнувся з деревом. Автомобіль отримав значні механічні ушкодження. У водія – легкі травми.

Аварія на Волині: легковик врізався у дерево
Аварія на Волині: легковик врізався у дерево

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Теги: аварія, Тростянець
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