Аварія на Волині: легковик врізався у дерево
Сьогодні, 09:51
Поблизу села Тростянець Ківерцівського району Opel Zafira зіткнувся з деревом.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як зазначають свідки події, автопригода сталася зранку 22 грудня. Водій Opel Zafirа, вочевидь, не справився з керуванням при повороті і зіткнувся з деревом. Автомобіль отримав значні механічні ушкодження. У водія – легкі травми.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Як зазначають свідки події, автопригода сталася зранку 22 грудня. Водій Opel Zafirа, вочевидь, не справився з керуванням при повороті і зіткнувся з деревом. Автомобіль отримав значні механічні ушкодження. У водія – легкі травми.
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