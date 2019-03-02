Аварія на Волині: легковик врізався у дерево





Про це Інформаційному агентству



Як зазначають свідки події, автопригода сталася зранку 22 грудня. Водій Opel Zafirа, вочевидь, не справився з керуванням при повороті і зіткнувся з деревом. Автомобіль отримав значні механічні ушкодження. У водія – легкі травми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Тростянець Ківерцівського району Opel Zafira зіткнувся з деревом.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Як зазначають свідки події, автопригода сталася зранку 22 грудня. Водій Opel Zafirа, вочевидь, не справився з керуванням при повороті і зіткнувся з деревом. Автомобіль отримав значні механічні ушкодження. У водія – легкі травми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію