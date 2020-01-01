Волинянина ошукали під час оренди котеджу на гірськолижному курорті

Хлопець з Ковельського району попався на "гачок" шахраїв.Вчора, 21 грудня, 21-річний ковельчан звернувся до Ковельського відділу поліції з повідомленням про те, що шукаючи на сайті оголошень котедж для оренди на гірськолижному курорті, його ошукали, повідомляє місцевий відділ поліції.Заявник, подзвонивши за оголошенням та домовившись про оренду будиночку, сплатив завдаток у сумі 5600 гривень. Однак після отримання грошового переводу «орендодавці» на зв’язок більше не виходили.За фактом вчинення шахрайських дій поліцією розпочато досудове розслідування.