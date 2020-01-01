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Волинянина ошукали під час оренди котеджу на гірськолижному курорті

Волинянина ошукали під час оренди котеджу на гірськолижному курорті
Хлопець з Ковельського району попався на "гачок" шахраїв.

Вчора, 21 грудня, 21-річний ковельчан звернувся до Ковельського відділу поліції з повідомленням про те, що шукаючи на сайті оголошень котедж для оренди на гірськолижному курорті, його ошукали, повідомляє місцевий відділ поліції.

Заявник, подзвонивши за оголошенням та домовившись про оренду будиночку, сплатив завдаток у сумі 5600 гривень. Однак після отримання грошового переводу «орендодавці» на зв’язок більше не виходили.

За фактом вчинення шахрайських дій поліцією розпочато досудове розслідування.

Фото ілюстративне

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Теги: оренда, котедж, шахраї, волинянин
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