У кінотеатрі «PremierCity» можна придбати квитки за бонуси*
Сьогодні, 10:36
У «PremierCity» нагадують волинянам, що квитки або смаколики у кінотеатрі можна придбати за бонуси.
Про це інформує адміністрація закладу.
«Перевіряйте бонуси на сайті кінотеатру, приходьте та розраховуйтесь на касі або в буфеті. Бонуси дійсні до 31 грудня 2020 року», - йдеться у повідомленні.
Кінотеатр знаходиться у торгово-розважальному центрі «ПортCity» на 3-му поверсі.
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Про це інформує адміністрація закладу.
«Перевіряйте бонуси на сайті кінотеатру, приходьте та розраховуйтесь на касі або в буфеті. Бонуси дійсні до 31 грудня 2020 року», - йдеться у повідомленні.
Кінотеатр знаходиться у торгово-розважальному центрі «ПортCity» на 3-му поверсі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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