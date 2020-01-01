Під колесами вантажівки загинув 47-річний волинянин





Автопригода трапилася близько 21 години,



За кермом вантажівки перебував 49-річний ковельчанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 47-річного місцевого жителя, котрий рухався проїжджою частиною у зустрічному напрямку.



Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини трагедії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 21 грудня, ввечері на автодорозі у селі Затурці Локачинського району вантажівка MAN на смерть збила пішохода.Автопригода трапилася близько 21 години, повідомляє сектор комунікації ГУНП у Волинській області.За кермом вантажівки перебував 49-річний ковельчанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 47-річного місцевого жителя, котрий рухався проїжджою частиною у зустрічному напрямку.Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини трагедії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію