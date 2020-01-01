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Під колесами вантажівки загинув 47-річний волинянин

Під колесами вантажівки загинув 47-річний волинянин
Учора, 21 грудня, ввечері на автодорозі у селі Затурці Локачинського району вантажівка MAN на смерть збила пішохода.

Автопригода трапилася близько 21 години, повідомляє сектор комунікації ГУНП у Волинській області.

За кермом вантажівки перебував 49-річний ковельчанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 47-річного місцевого жителя, котрий рухався проїжджою частиною у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини трагедії.


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Теги: вантажівка, пішоход, аварія, Локачинський район
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