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У Польщі збирають кошти для хлопця з України, який потрапив у жахливу аварію

У Польщі збирають кошти для хлопця з України, який потрапив у жахливу аварію
Для 23-річного хлопця з України, який потрапив у жахливу ДТП у Польщі, організували збір коштів.

Як повідомляє Yavp.pl, збір триває на спеціалізованому порталі zrzutka.pl.

16 грудня 2020 року Андрій Прокопчук потрапив в автомобільну аварію, після якої певний час знаходився в фармакологічній комі. Після двох складних операцій в Мєндзилеській спеціальній клініці в Варшаві він прийшов до тями, однак попереду в нього ще одна складна операція. У матері хлопця не вистачає грошей лікування та порятунок сина.

“Один день інтенсивної терапії коштує 2 500 злотих (18 500 грн). Хто має бажання допомогти моєму синові, буду дуже вдячна”- звертається за підтримкою мама Андрія.

На сайті zrzutka.pl небайдужі зможуть переказати кошти на лікування та реабілітацію молодого українця ще протягом майже 2-х місяців. Всього необхідно зібрати до 30 тис злотих.

У Польщі збирають кошти для хлопця з України, який потрапив у жахливу аварію

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Теги: збір, кошти, українець, аварія, Польща
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