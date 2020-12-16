У Польщі збирають кошти для хлопця з України, який потрапив у жахливу аварію





Як повідомляє



16 грудня 2020 року Андрій Прокопчук потрапив в автомобільну аварію, після якої певний час знаходився в фармакологічній комі. Після двох складних операцій в Мєндзилеській спеціальній клініці в Варшаві він прийшов до тями, однак попереду в нього ще одна складна операція. У матері хлопця не вистачає грошей лікування та порятунок сина.



“Один день інтенсивної терапії коштує 2 500 злотих (18 500 грн). Хто має бажання допомогти моєму синові, буду дуже вдячна”- звертається за підтримкою мама Андрія.



На сайті zrzutka.pl небайдужі зможуть переказати кошти на лікування та реабілітацію молодого українця ще протягом майже 2-х місяців. Всього необхідно зібрати до 30 тис злотих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для 23-річного хлопця з України, який потрапив у жахливу ДТП у Польщі, організували збір коштів.Як повідомляє Yavp.pl , збір триває на спеціалізованому порталі zrzutka.pl 16 грудня 2020 рокупотрапив в автомобільну аварію, після якої певний час знаходився в фармакологічній комі. Після двох складних операцій в Мєндзилеській спеціальній клініці в Варшаві він прийшов до тями, однак попереду в нього ще одна складна операція. У матері хлопця не вистачає грошей лікування та порятунок сина.“Один день інтенсивної терапії коштує 2 500 злотих (18 500 грн). Хто має бажання допомогти моєму синові, буду дуже вдячна”- звертається за підтримкою мама Андрія.На сайті zrzutka.pl небайдужі зможуть переказати кошти на лікування та реабілітацію молодого українця ще протягом майже 2-х місяців. Всього необхідно зібрати до 30 тис злотих.

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