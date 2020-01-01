365 нових випадків та 8 смертей: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 11:10
За останню добу на Волині зареєстрували 365 нових випадків захворювання на COVID-19 та 8 смертей.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторнй центр.
Нові випадки недуги виявили у:
м. Луцьк – 194,
м. Нововолинськ – 9,
Володимир-Волинський район – 20,
Горохівський район – 2,
Іваничівський район – 1,
Ківерцівський район –4,
Ковельський район – 18,
Локачинський район – 4,
Любомльський район – 8,
Любешівський район – 3,
Луцький район – 84,
Маневицький район – 5,
Ратнівський район – 1,
Рожищенський район – 2,
Турійський район – 5,
Шацький район – 5.
Одужало за добу 590 осіб.
Летальних випадків — 8 (в місті Луцьку — 2, Луцькому районі – 2, Ківерцівському районі — 2, Володимир-Волинському районі – 1, Ковельському районі — 1).
Загалом станом на 22 грудня в області зареєстрували 31138 випадків COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них - 1497 у дітей та 2337 у медичних працівників. Одужало 24 774 особи, з них - 1132 дитини та 1947 медичних працівників. 492 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 17 медиків).
Коронавіруснау хворобу виявили:
м. Луцьк – 9639 (в т. ч. 140 летальних)
м. Нововолинськ – 2005 (в т. ч. 40 летальних)
Володимир-Волинський район – 2715 (в т. ч. 40 летальних)
Горохівський район – 1111 (в т. ч. 23 летальних)
Іваничівський район – 622 (в т. ч. 17 летальних)
Камінь-Каширський район – 929 (в т. ч. 12 летальних)
Ківерцівський район – 2342 (в т. ч. 30 летальних)
Ковельський район – 2555 (в т. ч. 53 летальний)
Локачинський район – 504 (в т. ч. 3 летальних)
Любомльський район – 683 (в т. ч. 8 летальних)
Любешівський район – 922 (в т. ч. 14 летальних)
Луцький район – 3125 (в т. ч. 32 летальних)
Маневицький район – 1201 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 910 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 640 (в т. ч. 21 летальних)
Старовижівський район – 320 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 680 ( в т. ч. 8 летальних)
Шацький район – 235 (в т. ч. 5 летальних)
Всього з початку року зареєстрували 32971 підозру на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 365 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 124 456 осіб, за останню добу – 658.
Методом ІФА на COVID-19 провели 109 216 обстежень, за останню добу – 673, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 656, приватними лабораторіями – 13.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторнй центр.
Нові випадки недуги виявили у:
м. Луцьк – 194,
м. Нововолинськ – 9,
Володимир-Волинський район – 20,
Горохівський район – 2,
Іваничівський район – 1,
Ківерцівський район –4,
Ковельський район – 18,
Локачинський район – 4,
Любомльський район – 8,
Любешівський район – 3,
Луцький район – 84,
Маневицький район – 5,
Ратнівський район – 1,
Рожищенський район – 2,
Турійський район – 5,
Шацький район – 5.
Одужало за добу 590 осіб.
Летальних випадків — 8 (в місті Луцьку — 2, Луцькому районі – 2, Ківерцівському районі — 2, Володимир-Волинському районі – 1, Ковельському районі — 1).
Загалом станом на 22 грудня в області зареєстрували 31138 випадків COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них - 1497 у дітей та 2337 у медичних працівників. Одужало 24 774 особи, з них - 1132 дитини та 1947 медичних працівників. 492 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 17 медиків).
Коронавіруснау хворобу виявили:
м. Луцьк – 9639 (в т. ч. 140 летальних)
м. Нововолинськ – 2005 (в т. ч. 40 летальних)
Володимир-Волинський район – 2715 (в т. ч. 40 летальних)
Горохівський район – 1111 (в т. ч. 23 летальних)
Іваничівський район – 622 (в т. ч. 17 летальних)
Камінь-Каширський район – 929 (в т. ч. 12 летальних)
Ківерцівський район – 2342 (в т. ч. 30 летальних)
Ковельський район – 2555 (в т. ч. 53 летальний)
Локачинський район – 504 (в т. ч. 3 летальних)
Любомльський район – 683 (в т. ч. 8 летальних)
Любешівський район – 922 (в т. ч. 14 летальних)
Луцький район – 3125 (в т. ч. 32 летальних)
Маневицький район – 1201 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 910 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 640 (в т. ч. 21 летальних)
Старовижівський район – 320 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 680 ( в т. ч. 8 летальних)
Шацький район – 235 (в т. ч. 5 летальних)
Всього з початку року зареєстрували 32971 підозру на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 365 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 124 456 осіб, за останню добу – 658.
Методом ІФА на COVID-19 провели 109 216 обстежень, за останню добу – 673, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 656, приватними лабораторіями – 13.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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