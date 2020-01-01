365 нових випадків та 8 смертей: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це повідомляє



Нові випадки недуги виявили у:

м. Луцьк – 194,

м. Нововолинськ – 9,

Володимир-Волинський район – 20,

Горохівський район – 2,

Іваничівський район – 1,

Ківерцівський район –4,

Ковельський район – 18,

Локачинський район – 4,

Любомльський район – 8,

Любешівський район – 3,

Луцький район – 84,

Маневицький район – 5,

Ратнівський район – 1,

Рожищенський район – 2,

Турійський район – 5,

Шацький район – 5.

Одужало за добу 590 осіб.



Летальних випадків — 8 (в місті Луцьку — 2, Луцькому районі – 2, Ківерцівському районі — 2, Володимир-Волинському районі – 1, Ковельському районі — 1).



Загалом станом на 22 грудня в області зареєстрували 31138 випадків COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них - 1497 у дітей та 2337 у медичних працівників. Одужало 24 774 особи, з них - 1132 дитини та 1947 медичних працівників. 492 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 17 медиків).



Коронавіруснау хворобу виявили:



м. Луцьк – 9639 (в т. ч. 140 летальних)

м. Нововолинськ – 2005 (в т. ч. 40 летальних)

Володимир-Волинський район – 2715 (в т. ч. 40 летальних)

Горохівський район – 1111 (в т. ч. 23 летальних)

Іваничівський район – 622 (в т. ч. 17 летальних)

Камінь-Каширський район – 929 (в т. ч. 12 летальних)

Ківерцівський район – 2342 (в т. ч. 30 летальних)

Ковельський район – 2555 (в т. ч. 53 летальний)

Локачинський район – 504 (в т. ч. 3 летальних)

Любомльський район – 683 (в т. ч. 8 летальних)

Любешівський район – 922 (в т. ч. 14 летальних)

Луцький район – 3125 (в т. ч. 32 летальних)

Маневицький район – 1201 (в т. ч. 20 летальних)

Ратнівський район – 910 (в т.ч. 18 летальних)

Рожищенський район – 640 (в т. ч. 21 летальних)

Старовижівський район – 320 (в т.ч. 8 летальних)

Турійський район – 680 ( в т. ч. 8 летальних)

Шацький район – 235 (в т. ч. 5 летальних)



Всього з початку року зареєстрували 32971 підозру на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 365 повідомлень про підозру на COVID-19.



В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 124 456 осіб, за останню добу – 658.



Методом ІФА на COVID-19 провели 109 216 обстежень, за останню добу – 673, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 656, приватними лабораторіями – 13.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 365 нових випадків захворювання на COVID-19 та 8 смертей.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторнй центр. Нові випадки недуги виявили у:м. Луцьк – 194,м. Нововолинськ – 9,Володимир-Волинський район – 20,Горохівський район – 2,Іваничівський район – 1,Ківерцівський район –4,Ковельський район – 18,Локачинський район – 4,Любомльський район – 8,Любешівський район – 3,Луцький район – 84,Маневицький район – 5,Ратнівський район – 1,Рожищенський район – 2,Турійський район – 5,Шацький район – 5.Одужало за добу 590 осіб.Летальних випадків — 8 (в місті Луцьку — 2, Луцькому районі – 2, Ківерцівському районі — 2, Володимир-Волинському районі – 1, Ковельському районі — 1).Загалом станом на 22 грудня в області зареєстрували 31138 випадків COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них - 1497 у дітей та 2337 у медичних працівників. Одужало 24 774 особи, з них - 1132 дитини та 1947 медичних працівників. 492 випадки хвороби завершилося летально (в тому числі померло 17 медиків).Коронавіруснау хворобу виявили:м. Луцьк – 9639 (в т. ч. 140 летальних)м. Нововолинськ – 2005 (в т. ч. 40 летальних)Володимир-Волинський район – 2715 (в т. ч. 40 летальних)Горохівський район – 1111 (в т. ч. 23 летальних)Іваничівський район – 622 (в т. ч. 17 летальних)Камінь-Каширський район – 929 (в т. ч. 12 летальних)Ківерцівський район – 2342 (в т. ч. 30 летальних)Ковельський район – 2555 (в т. ч. 53 летальний)Локачинський район – 504 (в т. ч. 3 летальних)Любомльський район – 683 (в т. ч. 8 летальних)Любешівський район – 922 (в т. ч. 14 летальних)Луцький район – 3125 (в т. ч. 32 летальних)Маневицький район – 1201 (в т. ч. 20 летальних)Ратнівський район – 910 (в т.ч. 18 летальних)Рожищенський район – 640 (в т. ч. 21 летальних)Старовижівський район – 320 (в т.ч. 8 летальних)Турійський район – 680 ( в т. ч. 8 летальних)Шацький район – 235 (в т. ч. 5 летальних)Всього з початку року зареєстрували 32971 підозру на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 365 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 124 456 осіб, за останню добу – 658.Методом ІФА на COVID-19 провели 109 216 обстежень, за останню добу – 673, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 656, приватними лабораторіями – 13.

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