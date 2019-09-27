За рік на піар Луцькради витратять понад мільйон гривень
Сьогодні, 11:30
На програму з висвітлення діяльності Луцької міської ради на 2021-2023 роки передбачили витратити 4 мільйони гривень.
Про це йшлося у вівторок, 22 грудня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Заступник начальника відділу інформаційної роботи Жанна Перун розповіла, що за рік на виконання заходів програми витратять 1,3 мільйона гривень, із них: на виготовлення і трансляцію програм про діяльність ради – 100 тисяч, на проведення прямих ефірів з депутатами та посадовцями – 220 тисяч, інформаційні послуги у друкованих ЗМІ – 880 тисяч, виготовлення і трансляцію інтерв’ю на радіо – 62 тисячі.
«Досі заходи програми не потребували проведення тендерів і ми розприділяли кошти практично між усіма ЗМІ. Тепер у зв’язку зі зниженням тендерного порогу нам потрібно буде визначати по одному переможцю відповідно до кожного заходу», - сказала Жанна Перун.
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Про це йшлося у вівторок, 22 грудня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Заступник начальника відділу інформаційної роботи Жанна Перун розповіла, що за рік на виконання заходів програми витратять 1,3 мільйона гривень, із них: на виготовлення і трансляцію програм про діяльність ради – 100 тисяч, на проведення прямих ефірів з депутатами та посадовцями – 220 тисяч, інформаційні послуги у друкованих ЗМІ – 880 тисяч, виготовлення і трансляцію інтерв’ю на радіо – 62 тисячі.
«Досі заходи програми не потребували проведення тендерів і ми розприділяли кошти практично між усіма ЗМІ. Тепер у зв’язку зі зниженням тендерного порогу нам потрібно буде визначати по одному переможцю відповідно до кожного заходу», - сказала Жанна Перун.
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