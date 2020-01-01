У Луцькому зоопарку з'явився новий мешканець – левовий тамарин. ФОТО

У Луцькому зоопарку поповнилася колекція тваринок. Нещодавно із одеського розплідника до звіринця приїхала самичка левиноголового тамарина.Про це повідомляє КП "Луцький зоопарк" на своїй сторінці у фейсбуці.Інформують, тваринка вже адаптувалася до нових умов і тішить доглядачів своєю вдачею. Бо, наприклад, вміє вимагати їжу, а не чекати визначених годин годування. Навесні вже шукатимуть самичці пару.До слова, їх називають ігрункові (Callitrichidae) і зараховують до широконосих мавп Нового Світу. Родина налічує до 40 видів у шести родах. А в зоопарку обласного центру Волині вже проживає дві пари білувухих ігрунок.Левовий тамарин (Leontopithecus) — рід приматів родини ігрункових (Callitrichidae). У роді відомо чотири визнаних види. Усі вони мешкають у тропічних лісах на сході Бразилії. Левова ігрунка важить до 900 г (2 фунтів) і має приблизно 30 см (12 дюймів) завдовжки, з хвостом до 45 см (17 дюймів). Живляться переважно комахами, але й можуть споживати дрібні змії, ящірки, плоди.Найбільшу загрозу для ігрункових становить знищення їхнього життєвого простору внаслідок вирубки тропічних лісів. 11 видів оцінюються як такі, що перебувають під загрозою зникнення. Найбільш в небезпеці — левові ігрунки.