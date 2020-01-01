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У Луцькому зоопарку з'явився новий мешканець – левовий тамарин. ФОТО

У Луцькому зоопарку з'явився новий мешканець – левовий тамарин. ФОТО
У Луцькому зоопарку поповнилася колекція тваринок. Нещодавно із одеського розплідника до звіринця приїхала самичка левиноголового тамарина.

Про це повідомляє КП "Луцький зоопарк" на своїй сторінці у фейсбуці.

Інформують, тваринка вже адаптувалася до нових умов і тішить доглядачів своєю вдачею. Бо, наприклад, вміє вимагати їжу, а не чекати визначених годин годування. Навесні вже шукатимуть самичці пару.

До слова, їх називають ігрункові (Callitrichidae) і зараховують до широконосих мавп Нового Світу. Родина налічує до 40 видів у шести родах. А в зоопарку обласного центру Волині вже проживає дві пари білувухих ігрунок.

Довідково:
Левовий тамарин (Leontopithecus) — рід приматів родини ігрункових (Callitrichidae). У роді відомо чотири визнаних види. Усі вони мешкають у тропічних лісах на сході Бразилії. Левова ігрунка важить до 900 г (2 фунтів) і має приблизно 30 см (12 дюймів) завдовжки, з хвостом до 45 см (17 дюймів). Живляться переважно комахами, але й можуть споживати дрібні змії, ящірки, плоди.

Найбільшу загрозу для ігрункових становить знищення їхнього життєвого простору внаслідок вирубки тропічних лісів. 11 видів оцінюються як такі, що перебувають під загрозою зникнення. Найбільш в небезпеці — левові ігрунки.
У Луцькому зоопарку з'явився новий мешканець – левовий тамарин. ФОТО
У Луцькому зоопарку з'явився новий мешканець – левовий тамарин. ФОТО
У Луцькому зоопарку з'явився новий мешканець – левовий тамарин. ФОТО


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Теги: зоопарк, Луцьк
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Коментарі 1
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У продовження теми з присвоєнням імен мавпоподібним отой тамарин напевно буде мати ймення - Поліщук !
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