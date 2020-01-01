У Луцьку бурять нову свердловину з артезіанською водою





Про це



Своєчасні та оперативні відновлювальні заходи забезпечать Луцьку територіальну громаду запасами якісної артезіанської води та захистять від аварій на мережах. Зокрема, тривають такі види робіт:



1. здійснюється буріння другої свердловини Дубнівського водозабору з метою постачання високоякісної артезіанської води лучанам. Глибина свердловини – близько 100 м, продуктивність – в межах 120 м³ на годину. Створення нових артезіанських свердловин – один із ключових стратегічних напрямків розвитку Луцька в питанні забезпечення водними ресурсами, що дозволить планувати водні витрати на 10-15 років;



2. триває робота по заміні аварійних засувок на магістральних водогонах в кількох частинах міста. Це сприятиме кращому функціонуванню мереж водопостачання, дозволить локалізувати та усунути аварійні ситуації;



3. відбувається заміна аварійного каналізаційного колектора діаметром 600 мм, який внаслідок фізичного зношення і руйнування ставив під загрозу водовідведення цілого району ЛПЗ. Ризики його експлуатації були критичними. Однак своєчасне реагування і проведення відновлювальних робіт підприємством «Луцькводоканал» усунули всі ризики експлуатації та забезпечили надійне функціонування колектора на десятки років.



"Лише ці кілька заходів вартуватимуть підприємству близько 4 млн грн. Роботи ж по відновленню мереж та забезпеченню безперебійного водопостачання тривають цілорічно. Та попри значну витратну частину КП «Луцькводоканал» тримає курс на оновлення мереж і об’єктів, працюючи за будь-якої пори задля своєчасного і повноцінного забезпечення своїх клієнтів послугами водопостачання і водовідведення", - зауважили у пресслужбі мерії Луцька.







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