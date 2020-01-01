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У Луцьку бурять нову свердловину з артезіанською водою

У Луцьку бурять нову свердловину з артезіанською водою
У Луцьку відновлюють аварійні каналізаційні мережі та бурять нову свердловину з артезіанською водою.

Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Своєчасні та оперативні відновлювальні заходи забезпечать Луцьку територіальну громаду запасами якісної артезіанської води та захистять від аварій на мережах. Зокрема, тривають такі види робіт:

1. здійснюється буріння другої свердловини Дубнівського водозабору з метою постачання високоякісної артезіанської води лучанам. Глибина свердловини – близько 100 м, продуктивність – в межах 120 м³ на годину. Створення нових артезіанських свердловин – один із ключових стратегічних напрямків розвитку Луцька в питанні забезпечення водними ресурсами, що дозволить планувати водні витрати на 10-15 років;

2. триває робота по заміні аварійних засувок на магістральних водогонах в кількох частинах міста. Це сприятиме кращому функціонуванню мереж водопостачання, дозволить локалізувати та усунути аварійні ситуації;

3. відбувається заміна аварійного каналізаційного колектора діаметром 600 мм, який внаслідок фізичного зношення і руйнування ставив під загрозу водовідведення цілого району ЛПЗ. Ризики його експлуатації були критичними. Однак своєчасне реагування і проведення відновлювальних робіт підприємством «Луцькводоканал» усунули всі ризики експлуатації та забезпечили надійне функціонування колектора на десятки років.

"Лише ці кілька заходів вартуватимуть підприємству близько 4 млн грн. Роботи ж по відновленню мереж та забезпеченню безперебійного водопостачання тривають цілорічно. Та попри значну витратну частину КП «Луцькводоканал» тримає курс на оновлення мереж і об’єктів, працюючи за будь-якої пори задля своєчасного і повноцінного забезпечення своїх клієнтів послугами водопостачання і водовідведення", - зауважили у пресслужбі мерії Луцька.



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Теги: Луцьк, свердловина, артезіанська вода, Луцькводоканал
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