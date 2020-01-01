Луцькому «тролейбусному» підприємству відшкодують 52 мільйони за «намотані» кілометри

Розповіли, чи змінилася ситуація з відшкодуванням пільгових перевезень Луцькому підприємству електротранспорту, коли місто почало платити не за фактичну кількість пасажирів, а за кілометраж.Про це йшлося у вівторок, 22 грудня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Депутатзазначив, що Луцькому підприємству електротранспорту на наступний рік передбачили 52 мільйони відшкодувань. Він поцікавився, чи змінилася ситуація, коли місто почало платити не за кількість перевезених пасажирів, а за кілометраж.«Враховуючи теперішню ситуацію, підприємство перевозить менше сидячих пасажирів, відповідно отримує менше доходів. Але й пільговиків теж їздить менше. Враховуючи епідемію, люди не настільки їздять, бо є перестороги, щоб не захворіти. Наші відшкодування з бюджету не дозволять перекрити витрати підприємства, тому прийняли рішення платити за кілометраж», - сказала директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова. Вона додала, що витрати на ЛПЕ нині майже такі ж, як передбачали раніше.Начальник управління транспорту і зв’язкузазначив, що цьогоріч ЛПЕ отримало 48 мільйонів дотацій із бюджету. Загалом підприємство перевезло за рік 50 мільйонів пасажирів, із них 6 мільйонів їздять безкоштовно.