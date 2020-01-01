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Луцькому «тролейбусному» підприємству відшкодують 52 мільйони за «намотані» кілометри

Луцькому «тролейбусному» підприємству відшкодують 52 мільйони за «намотані» кілометри
Розповіли, чи змінилася ситуація з відшкодуванням пільгових перевезень Луцькому підприємству електротранспорту, коли місто почало платити не за фактичну кількість пасажирів, а за кілометраж.

Про це йшлося у вівторок, 22 грудня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Депутат Юрій Моклиця зазначив, що Луцькому підприємству електротранспорту на наступний рік передбачили 52 мільйони відшкодувань. Він поцікавився, чи змінилася ситуація, коли місто почало платити не за кількість перевезених пасажирів, а за кілометраж.

«Враховуючи теперішню ситуацію, підприємство перевозить менше сидячих пасажирів, відповідно отримує менше доходів. Але й пільговиків теж їздить менше. Враховуючи епідемію, люди не настільки їздять, бо є перестороги, щоб не захворіти. Наші відшкодування з бюджету не дозволять перекрити витрати підприємства, тому прийняли рішення платити за кілометраж», - сказала директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова. Вона додала, що витрати на ЛПЕ нині майже такі ж, як передбачали раніше.

Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов зазначив, що цьогоріч ЛПЕ отримало 48 мільйонів дотацій із бюджету. Загалом підприємство перевезло за рік 50 мільйонів пасажирів, із них 6 мільйонів їздять безкоштовно.

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Теги: тролейбуси, Луцьк, кошти, выдшкодування
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