Де на Волині будуть відключати світло 23 грудня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 10:00-17:00с. Селець вул. Лопатіна2. 10:00-17:00с. Мар'я ВоляВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-13:00с. Колона, вул. Павлюка2. 12:00-17:00с. Волиця Колонівська, вул. Центральна1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-17 09:00-16:30 м. Камінь-Каширський, вул..Ватутіна (частково), вул.. Ковельська (частково)2. ПЛ-10 кВ Л-01-03 10:00-14:00 с. Верхи (повністю).3. ПЛ-10 кВ Л-01-02 11:00-16:00 с. Піщане (повністю).1. 09:00-17:00ФОП Ройко В.С. - цех с.Карпилівкавул.Підлісна,вул.Незалежності,вул.Сонячна,вул. Л.Українки2. ПЛ0,4 кВ від ТП-206 09:00-17:00 с.Скреготівкавул.Затишна3. КТП-116 10:00-15:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоскФОП Демчук О.М. - магазинКіверцівське МСТ - магазин м.Ківерцівул.Залізниця буд.2,4,6,вул.Куліша,вул.Захисників Українивул.Глінки,вул.Шопена,вул.Лисенка, вул.П.Лумумби,пров.П.Лумумбивул.Суворова,вул.О.Кошового,пров.Соборності,41-51(непарні)1. 09:00-17:00с.Білинс.Колодяжне2. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №184 09:00-17:00 Населення с.Скулин3. ПЛ-0,4кВ від ТП №141 09:00-17:00 Поворська сільська радаПовурське споживче товариствоКовельське МТМО с.Гулівка4. ПЛ-0,4кВ від ТП №109 09:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Луківська громада Української православної церквиГолобське споживче товариствоКовельське МТМОГолобська селищна рада с.Великий Порськ5. ПЛ-0,4кВ від ТП №538 09:00-17:00 ФОП Ваніна О.ФРемонтне житлово-комунальне підприємство №1ТзОВ "К.П.Верес" м.Ковель1. 09:30-17:00ПП»ЗАК»,Локачі СНАБ,ПТУ(гол.корпус),Локачі Автодор,АБМ Трейд.Школа,ДНЗ,Магазин,С/Р,АТС,БК с.Козлів. Локачі(частково(вул.Шевченка)), с.Козлів.2. ПЛ-10кВ Л51-03 від ЛР-113 09:00-16:00 СМЗ Лайф,школа,ДНЗ,магазин,ФОП Мельничук П.с.Губин с.Війниця(частково(вул.1 Травня,8 Березня,Луцька)),с.Губин,с.Тумин1. 13:30-17:00ФОП Павлович Л.Я.Міжшкільний навчально-виробничий комбінатвул. Писаревськоговул. Народних Дружинниківвул. Мисливська (частково)вул. Теремнівська, 65-671. 09:00–17:00ФОП Мудрик Петро Степановичс. Чаруків (ст. Несвіч) вул.Вокзальна1. 10:00-17:00Військова частина 9971 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Церква с.Висоцьк РВНО м.Любомля Машівське сільське споживче товариство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР" Д/садок с. Висоцьк Терехи вулШевченка Мячина Шкільна Зарічна Прикордонників Травнева2. ПЛ 04кВ КТП-286 10 00-17 00 с. Пустинка3. ПЛ 04кВ КТП-188 10 00-17 00 М/П с.Хрипськ. Клуб сХрипськ. Бригада с.Хрипськ. с. Хрипськ4. ПЛ 04кВ КТП-281 10 00-17 00 смт. Шацьк вул Л Українки, Електриків1.10:00-17:00Зерносклад, ПрАТ «МТС Українна», магазин с. Деревок1. 10:00-17:00с. ЦміниВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-17:00 Дитячий садок, Школа, Церква с.Сільця-Гірницькі. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Станція мобільного звязку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" Станція мобільного звязку, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро", Фізична особа Ващук Віталій Іванович Майстерня с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" СКЗ. с.Гірники. частково с .Гірники, Сільця-Гірницькі.1. ПЛ-0,4 кВ ТП-262 09:00-17:00 с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,9-172. ПЛ-0,4 кВ ТП-441 09:00-17:00 Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна3. ТП-94 09:00-17:00 м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-314. КТП-3 Л-1 09:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 55. ПЛ-10кВ Л18-09 09:00-17:00 с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка,ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада, с.Топільно, вул.Ватутіна,Квітнева, Першотравнева,Ювілейна,Миру, Садова,Жовтнева,с.Дмитрівка вул.Молодіжнам.Рожище вул.Тичини,с.Кременець вул.Тиха6. ЗТП-265 09:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 477. ЗТП-347 м.Рожище 09:00-17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки1. 10:00 17:00с. Кримне вул: Радянська, Перемоги,2.10:00-17:00с. Сераховичі повністю1. 10:00-16:30СВК «Дружба» - контора,столова, АТС, пошта, аптека, Купичівська с/р- адмінприміщення, ТРСТ- магазин, ФОП Літвінович, Самонюк, Шклярук - магазин с. Купичів вул.Жебко, Незалежності2. 10:00-17:00ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин,Новосілківська с/р – адмінприміщення, ФАП, клуб, АТС, дит.садок, школа, котельня, СВК «Маяк»- контора, ФОП Янюк В.С.- магазин, пункт прийому молока, СВК «Маяк»- КЗС, башта, ФОП Янюк - пилорама с. Комарів, Новосілки.