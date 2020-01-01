Де на Волині будуть відключати світло 23 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 10:00-17:00
с. Селець вул. Лопатіна
2. 10:00-17:00
с. Мар'я Воля
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-13:00
с. Колона, вул. Павлюка
2. 12:00-17:00
с. Волиця Колонівська, вул. Центральна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-17 09:00-16:30 м. Камінь-Каширський, вул..Ватутіна (частково), вул.. Ковельська (частково)
2. ПЛ-10 кВ Л-01-03 10:00-14:00 с. Верхи (повністю).
3. ПЛ-10 кВ Л-01-02 11:00-16:00 с. Піщане (повністю).
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
ФОП Ройко В.С. - цех с.Карпилівка
вул.Підлісна,
вул.Незалежності,
вул.Сонячна,
вул. Л.Українки
2. ПЛ0,4 кВ від ТП-206 09:00-17:00 с.Скреготівка
вул.Затишна
3. КТП-116 10:00-15:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
вул.Шопена,
вул.Лисенка, вул.П.Лумумби,
пров.П.Лумумби
вул.Суворова,
вул.О.Кошового,
пров.Соборності,41-51(непарні)
Ковельський район
1. 09:00-17:00
с.Білин
с.Колодяжне
2. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №184 09:00-17:00 Населення с.Скулин
3. ПЛ-0,4кВ від ТП №141 09:00-17:00 Поворська сільська рада
Повурське споживче товариство
Ковельське МТМО с.Гулівка
4. ПЛ-0,4кВ від ТП №109 09:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Великий Порськ
5. ПЛ-0,4кВ від ТП №538 09:00-17:00 ФОП Ваніна О.Ф
Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1
ТзОВ "К.П.Верес" м.Ковель
Локачинський район
1. 09:30-17:00
ПП»ЗАК»,Локачі СНАБ,ПТУ(гол.корпус),Локачі Автодор,АБМ Трейд.Школа,ДНЗ,Магазин,С/Р,АТС,БК с.Козлів. Локачі(частково(вул.Шевченка)), с.Козлів.
2. ПЛ-10кВ Л51-03 від ЛР-113 09:00-16:00 СМЗ Лайф,школа,ДНЗ,магазин,ФОП Мельничук П.с.Губин с.Війниця(частково(вул.1 Травня,8 Березня,Луцька)),с.Губин,с.Тумин
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
ФОП Павлович Л.Я.
Міжшкільний навчально-виробничий комбінат
вул. Писаревського
вул. Народних Дружинників
вул. Мисливська (частково)
вул. Теремнівська, 65-67
Луцький район
1. 09:00–17:00
ФОП Мудрик Петро Степанович
с. Чаруків (ст. Несвіч) вул.Вокзальна
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00-17:00
Військова частина 9971 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Церква с.Висоцьк РВНО м.Любомля Машівське сільське споживче товариство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР" Д/садок с. Висоцьк Терехи вулШевченка Мячина Шкільна Зарічна Прикордонників Травнева
2. ПЛ 04кВ КТП-286 10 00-17 00 с. Пустинка
3. ПЛ 04кВ КТП-188 10 00-17 00 М/П с.Хрипськ. Клуб сХрипськ. Бригада с.Хрипськ. с. Хрипськ
4. ПЛ 04кВ КТП-281 10 00-17 00 смт. Шацьк вул Л Українки, Електриків
Любешівський район
1.10:00-17:00
Зерносклад, ПрАТ «МТС Українна», магазин с. Деревок
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Цміни
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1. 10:00-17:00 Дитячий садок, Школа, Церква с.Сільця-Гірницькі. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Станція мобільного звязку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" Станція мобільного звязку, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро", Фізична особа Ващук Віталій Іванович Майстерня с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" СКЗ. с.Гірники. частково с .Гірники, Сільця-Гірницькі.
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-262 09:00-17:00 с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,
9-17
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-441 09:00-17:00 Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна
3. ТП-94 09:00-17:00 м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31
4. КТП-3 Л-1 09:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5
5. ПЛ-10кВ Л18-09 09:00-17:00 с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка,
ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада, с.Топільно, вул.Ватутіна,Квітнева, Першотравнева,Ювілейна,Миру, Садова,Жовтнева,
с.Дмитрівка вул.Молодіжна
м.Рожище вул.Тичини,
с.Кременець вул.Тиха
6. ЗТП-265 09:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
7. ЗТП-347 м.Рожище 09:00-17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,
магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки
Старовижівський район
1. 10:00 17:00
с. Кримне вул: Радянська, Перемоги,
2.10:00-17:00
с. Сераховичі повністю
Турійський район
1. 10:00-16:30
СВК «Дружба» - контора,столова, АТС, пошта, аптека, Купичівська с/р- адмінприміщення, ТРСТ- магазин, ФОП Літвінович, Самонюк, Шклярук - магазин с. Купичів вул.Жебко, Незалежності
2. 10:00-17:00
ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин,Новосілківська с/р – адмінприміщення, ФАП, клуб, АТС, дит.садок, школа, котельня, СВК «Маяк»- контора, ФОП Янюк В.С.- магазин, пункт прийому молока, СВК «Маяк»- КЗС, башта, ФОП Янюк - пилорама с. Комарів, Новосілки.
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 10:00-17:00
с. Селець вул. Лопатіна
2. 10:00-17:00
с. Мар'я Воля
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-13:00
с. Колона, вул. Павлюка
2. 12:00-17:00
с. Волиця Колонівська, вул. Центральна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-17 09:00-16:30 м. Камінь-Каширський, вул..Ватутіна (частково), вул.. Ковельська (частково)
2. ПЛ-10 кВ Л-01-03 10:00-14:00 с. Верхи (повністю).
3. ПЛ-10 кВ Л-01-02 11:00-16:00 с. Піщане (повністю).
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
ФОП Ройко В.С. - цех с.Карпилівка
вул.Підлісна,
вул.Незалежності,
вул.Сонячна,
вул. Л.Українки
2. ПЛ0,4 кВ від ТП-206 09:00-17:00 с.Скреготівка
вул.Затишна
3. КТП-116 10:00-15:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
вул.Шопена,
вул.Лисенка, вул.П.Лумумби,
пров.П.Лумумби
вул.Суворова,
вул.О.Кошового,
пров.Соборності,41-51(непарні)
Ковельський район
1. 09:00-17:00
с.Білин
с.Колодяжне
2. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №184 09:00-17:00 Населення с.Скулин
3. ПЛ-0,4кВ від ТП №141 09:00-17:00 Поворська сільська рада
Повурське споживче товариство
Ковельське МТМО с.Гулівка
4. ПЛ-0,4кВ від ТП №109 09:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Великий Порськ
5. ПЛ-0,4кВ від ТП №538 09:00-17:00 ФОП Ваніна О.Ф
Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1
ТзОВ "К.П.Верес" м.Ковель
Локачинський район
1. 09:30-17:00
ПП»ЗАК»,Локачі СНАБ,ПТУ(гол.корпус),Локачі Автодор,АБМ Трейд.Школа,ДНЗ,Магазин,С/Р,АТС,БК с.Козлів. Локачі(частково(вул.Шевченка)), с.Козлів.
2. ПЛ-10кВ Л51-03 від ЛР-113 09:00-16:00 СМЗ Лайф,школа,ДНЗ,магазин,ФОП Мельничук П.с.Губин с.Війниця(частково(вул.1 Травня,8 Березня,Луцька)),с.Губин,с.Тумин
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
ФОП Павлович Л.Я.
Міжшкільний навчально-виробничий комбінат
вул. Писаревського
вул. Народних Дружинників
вул. Мисливська (частково)
вул. Теремнівська, 65-67
Луцький район
1. 09:00–17:00
ФОП Мудрик Петро Степанович
с. Чаруків (ст. Несвіч) вул.Вокзальна
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00-17:00
Військова частина 9971 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Церква с.Висоцьк РВНО м.Любомля Машівське сільське споживче товариство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР " Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР" Д/садок с. Висоцьк Терехи вулШевченка Мячина Шкільна Зарічна Прикордонників Травнева
2. ПЛ 04кВ КТП-286 10 00-17 00 с. Пустинка
3. ПЛ 04кВ КТП-188 10 00-17 00 М/П с.Хрипськ. Клуб сХрипськ. Бригада с.Хрипськ. с. Хрипськ
4. ПЛ 04кВ КТП-281 10 00-17 00 смт. Шацьк вул Л Українки, Електриків
Любешівський район
1.10:00-17:00
Зерносклад, ПрАТ «МТС Українна», магазин с. Деревок
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с. Цміни
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1. 10:00-17:00 Дитячий садок, Школа, Церква с.Сільця-Гірницькі. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧАРІВНА СКАРБНИЦЯ", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР" Станція мобільного звязку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ" Станція мобільного звязку, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро", Фізична особа Ващук Віталій Іванович Майстерня с.Гірники, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" СКЗ. с.Гірники. частково с .Гірники, Сільця-Гірницькі.
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-262 09:00-17:00 с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,
9-17
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-441 09:00-17:00 Церква с.Топільне с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна
3. ТП-94 09:00-17:00 м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31
4. КТП-3 Л-1 09:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5
5. ПЛ-10кВ Л18-09 09:00-17:00 с.Топільно( пилорама) Бондарук ,Дитячий садок, клуб, КНС,школа, котельня, церква, магазини: Вольська,СТ Вовнянка,
ТОВ Набуток,контора,гаражі,молочний блок,склад,тракторна бригада, с.Топільно, вул.Ватутіна,Квітнева, Першотравнева,Ювілейна,Миру, Садова,Жовтнева,
с.Дмитрівка вул.Молодіжна
м.Рожище вул.Тичини,
с.Кременець вул.Тиха
6. ЗТП-265 09:00-17:00 м.Рожище (гуртожитки в.Незалежності 43, 55, лазня в.Шевченка, приміщення Химчук В.О.,
магазини «Катерина», ФО Хведчак, «Теплоцентр», «Добродій», «Стовпинські ковбаси», «Рибна лавка», «Ажур», «Дункан», «Лотос», «Автозапчастини», «Малюк»,
«Акцент», «Люкс», «Міцні горішки», «Сита родина», ЦНАП, прокуратура, КП Кооператор», Рожищенська РСС, перукарня «Монро», стомат. кабінет «Усмішка», аптека Волиньфармпостач», БССЗ Київстар, ВФ Україна) м.Рожище, Незалежності, 33, 47
7. ЗТП-347 м.Рожище 09:00-17:00 м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,
магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки
Старовижівський район
1. 10:00 17:00
с. Кримне вул: Радянська, Перемоги,
2.10:00-17:00
с. Сераховичі повністю
Турійський район
1. 10:00-16:30
СВК «Дружба» - контора,столова, АТС, пошта, аптека, Купичівська с/р- адмінприміщення, ТРСТ- магазин, ФОП Літвінович, Самонюк, Шклярук - магазин с. Купичів вул.Жебко, Незалежності
2. 10:00-17:00
ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин,Новосілківська с/р – адмінприміщення, ФАП, клуб, АТС, дит.садок, школа, котельня, СВК «Маяк»- контора, ФОП Янюк В.С.- магазин, пункт прийому молока, СВК «Маяк»- КЗС, башта, ФОП Янюк - пилорама с. Комарів, Новосілки.
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