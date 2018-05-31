вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок

Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок
Пограбували будинок мера міста Бровари Київської області Ігоря Сапожка.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речник поліції Київської області Віталія Грохольська.

За її словами, напад на приватний будинок мера Броварів скоїли вночі, злочин вчинили декілька осіб. Вони проникли у помешкання, зв’язали мешканців будинку та забрали гроші і ювелірні прикраси.

Раніше Обозреватель з посиланням на поінформованого співрозмовника писав, що унаслідок нападу постраждав сам міський голова. А зловмисники нібито погрожували зброєю дружині та його дитині. Грохольська ж зазначила, що до лікарів мешканці будинку не зверталися.

Наразі триває пошук зловмисників.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пограбування, мер, будинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцьких дитсадках не вистачає пів тисячі місць
Сьогодні, 13:00
Лучанин викрав парфумів з магазинів на понад 1000 гривень
Сьогодні, 12:44
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок
Сьогодні, 12:20
Вища рада правосуддя звільнила суддю з Луцька
Сьогодні, 12:01
У Луцьку поселилися два нові кликуни. ФОТО
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
Злодій у під’їзді будинку біля ліфта пограбував лучанина Злодій у під’їзді будинку біля ліфта пограбував лучанина
09 жовтень, 13:40
Правоохоронців просять розповісти про «масові» пограбування у Ківерцівському районі Правоохоронців просять розповісти про «масові» пограбування у Ківерцівському районі
31 травень, 2018, 10:55
У Нововолинську чоловік серед білого дня тричі пограбував магазин У Нововолинську чоловік серед білого дня тричі пограбував магазин
21 грудень, 12:00
На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили будинок На Волині дитині, позбавленій батьківського піклування, купили будинок
20 грудень, 01:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водійка Audi, яка спричинила аварію на проспекті Відродження у Луцьку, була п'яною
Сьогодні, 13:19
 0
У луцьких дитсадках не вистачає пів тисячі місць
Сьогодні, 13:00
 0
Лучанин викрав парфумів з магазинів на понад 1000 гривень
Сьогодні, 12:44
 0
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок
Сьогодні, 12:20
 0
Вища рада правосуддя звільнила суддю з Луцька
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8