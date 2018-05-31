Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок
Сьогодні, 12:20
Пограбували будинок мера міста Бровари Київської області Ігоря Сапожка.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила речник поліції Київської області Віталія Грохольська.
За її словами, напад на приватний будинок мера Броварів скоїли вночі, злочин вчинили декілька осіб. Вони проникли у помешкання, зв’язали мешканців будинку та забрали гроші і ювелірні прикраси.
Раніше Обозреватель з посиланням на поінформованого співрозмовника писав, що унаслідок нападу постраждав сам міський голова. А зловмисники нібито погрожували зброєю дружині та його дитині. Грохольська ж зазначила, що до лікарів мешканці будинку не зверталися.
Наразі триває пошук зловмисників.
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Про це кореспонденту УНІАН повідомила речник поліції Київської області Віталія Грохольська.
За її словами, напад на приватний будинок мера Броварів скоїли вночі, злочин вчинили декілька осіб. Вони проникли у помешкання, зв’язали мешканців будинку та забрали гроші і ювелірні прикраси.
Раніше Обозреватель з посиланням на поінформованого співрозмовника писав, що унаслідок нападу постраждав сам міський голова. А зловмисники нібито погрожували зброєю дружині та його дитині. Грохольська ж зазначила, що до лікарів мешканці будинку не зверталися.
Наразі триває пошук зловмисників.
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