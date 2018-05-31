Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок

Ігоря Сапожка.



Про це кореспондентуВіталія Грохольська.



За її словами, напад на приватний будинок мера Броварів скоїли вночі, злочин вчинили декілька осіб. Вони проникли у помешкання, зв’язали мешканців будинку та забрали гроші і ювелірні прикраси.



Раніше Обозреватель з посиланням на поінформованого співрозмовника писав, що унаслідок нападу постраждав сам міський голова. А зловмисники нібито погрожували зброєю дружині та його дитині. Грохольська ж зазначила, що до лікарів мешканці будинку не зверталися.



Наразі триває пошук зловмисників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пограбували будинок мера міста Бровари Київської областіПро це кореспонденту УНІАН повідомила речник поліції Київської областіЗа її словами, напад на приватний будинок мера Броварів скоїли вночі, злочин вчинили декілька осіб. Вони проникли у помешкання, зв’язали мешканців будинку та забрали гроші і ювелірні прикраси.Раніше Обозреватель з посиланням на поінформованого співрозмовника писав, що унаслідок нападу постраждав сам міський голова. А зловмисники нібито погрожували зброєю дружині та його дитині. Грохольська ж зазначила, що до лікарів мешканці будинку не зверталися.Наразі триває пошук зловмисників.

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