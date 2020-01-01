Лучанин викрав парфумів з магазинів на понад 1000 гривень





До Луцького відділу поліції надійшло дві заяви про скоєння крадіжок парфумів із однієї мережі магазинів вчора, 21 грудня,



Оперативники відділу кримінальної поліції встановили, що протягом дня 40-річний лучанин скоїв дві крадіжки парфумів із магазинів однієї мережі у різних районах обласного центру. Загальна сума спричинених збитків становить понад тисячу гривень.



За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення підозри лучанину у вчинення кримінальних правопорушень. Триває слідство.



Фото ілюстративне



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