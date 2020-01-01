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Лучанин викрав парфумів з магазинів на понад 1000 гривень

Лучанин викрав парфумів з магазинів на понад 1000 гривень
У Луцьку місцевого жителя затримали за крадіжки парфумів.

До Луцького відділу поліції надійшло дві заяви про скоєння крадіжок парфумів із однієї мережі магазинів вчора, 21 грудня, інформує сектор комунікації поліції Волині.

Оперативники відділу кримінальної поліції встановили, що протягом дня 40-річний лучанин скоїв дві крадіжки парфумів із магазинів однієї мережі у різних районах обласного центру. Загальна сума спричинених збитків становить понад тисячу гривень.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення підозри лучанину у вчинення кримінальних правопорушень. Триває слідство.

Фото ілюстративне

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Теги: Луцьк, крадіжка, парфуми
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