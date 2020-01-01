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У луцьких дитсадках не вистачає пів тисячі місць

У луцьких дитсадках не вистачає пів тисячі місць
У луцьких дитячих садочках значно бракує місць для вихованців, хоча цифру вдалося скоротити за рахунок функціонування додаткових груп.

Про це йшлося у вівторок, 22 грудня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

За словами начальника управління освіти Луцькради Зіновії Лещенко, основна проблема закладів дошкільної освіти – нестача місць. За рахунок створення додаткових груп вдалося її зменшити із 1000 до 500.

«Є необхідність добудови дитсадка, що на вулиці Дубнівській, ми його позиціонуємо як 15-ий. Є проєктно-кошторисна документація на реконструкцію корпусу ліцею, що на Дубнівській, під потреби вихованців для здобуття дошкільної освіти. Є потреба у відкритті додаткових груп у дитсадку №20», - зауважила посадовиця.

Зіновія Лещенко додала, що у дитсадках №9, №21 і №31 зросла кількість дітей, що мають особливі освітні потреби.

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Теги: луцькі дитсадки, нестача місць
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Коментарі 1
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то півсотні (50), чи 500 (п'ять сотень). Неуки!!!
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