У луцьких дитсадках не вистачає пів тисячі місць
Сьогодні, 13:00
У луцьких дитячих садочках значно бракує місць для вихованців, хоча цифру вдалося скоротити за рахунок функціонування додаткових груп.
Про це йшлося у вівторок, 22 грудня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
За словами начальника управління освіти Луцькради Зіновії Лещенко, основна проблема закладів дошкільної освіти – нестача місць. За рахунок створення додаткових груп вдалося її зменшити із 1000 до 500.
«Є необхідність добудови дитсадка, що на вулиці Дубнівській, ми його позиціонуємо як 15-ий. Є проєктно-кошторисна документація на реконструкцію корпусу ліцею, що на Дубнівській, під потреби вихованців для здобуття дошкільної освіти. Є потреба у відкритті додаткових груп у дитсадку №20», - зауважила посадовиця.
Зіновія Лещенко додала, що у дитсадках №9, №21 і №31 зросла кількість дітей, що мають особливі освітні потреби.
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Про це йшлося у вівторок, 22 грудня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
За словами начальника управління освіти Луцькради Зіновії Лещенко, основна проблема закладів дошкільної освіти – нестача місць. За рахунок створення додаткових груп вдалося її зменшити із 1000 до 500.
«Є необхідність добудови дитсадка, що на вулиці Дубнівській, ми його позиціонуємо як 15-ий. Є проєктно-кошторисна документація на реконструкцію корпусу ліцею, що на Дубнівській, під потреби вихованців для здобуття дошкільної освіти. Є потреба у відкритті додаткових груп у дитсадку №20», - зауважила посадовиця.
Зіновія Лещенко додала, що у дитсадках №9, №21 і №31 зросла кількість дітей, що мають особливі освітні потреби.
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Коментарі 1
то півсотні (50), чи 500 (п'ять сотень). Неуки!!!
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