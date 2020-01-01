У луцьких дитсадках не вистачає пів тисячі місць

У луцьких дитячих садочках значно бракує місць для вихованців, хоча цифру вдалося скоротити за рахунок функціонування додаткових груп.Про це йшлося у вівторок, 22 грудня, під час засідання комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.За словами начальника управління освіти Луцькради, основна проблема закладів дошкільної освіти – нестача місць. За рахунок створення додаткових груп вдалося її зменшити із 1000 до 500.«Є необхідність добудови дитсадка, що на вулиці Дубнівській, ми його позиціонуємо як 15-ий. Є проєктно-кошторисна документація на реконструкцію корпусу ліцею, що на Дубнівській, під потреби вихованців для здобуття дошкільної освіти. Є потреба у відкритті додаткових груп у дитсадку №20», - зауважила посадовиця.Зіновія Лещенко додала, що у дитсадках №9, №21 і №31 зросла кількість дітей, що мають особливі освітні потреби.