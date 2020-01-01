Водійка Audi, яка спричинила аварію на проспекті Відродження у Луцьку, була п'яною
Сьогодні, 13:19
Водійка Audi, яка спричинила нічну автопригоду на проспекті Відродження у Луцьку, була нетверзою. Це підтвердили результати лабораторних аналізів: у крові жінки виявили 0,8 проміле алкоголю.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилась 19 грудня близько 23-ї години на проспекті Відродження у Луцьку: тоді зіткнулись Audi Q5, Chevrolet Aveo, Renault Megane. У результаті аварії постражадали 5-річна дитина та жінка.
Близько 1 години ночі 20 грудня у водійки Audi Q5 відібрали необхідні зразки в наркодиспансері, результат надійшов уже ввечері, 21 грудня: у її крові було в 4 рази більше алкоголю від допустимої норми 0,2 проміле. Інші двоє водіїв виявились тверезими.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Дитина – в реанімації: збирають кошти 5-річній дівчинці, яка постраждала в ДТП на проспекті Відродження
Поліція продовжує неупереджено встановлювати всі обставини аварії, відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Проводяться судові й автотехнічні експертизи, після чого прийматиметься кінцеве процесуальне рішення й матеріали спрямовуватимуться до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилась 19 грудня близько 23-ї години на проспекті Відродження у Луцьку: тоді зіткнулись Audi Q5, Chevrolet Aveo, Renault Megane. У результаті аварії постражадали 5-річна дитина та жінка.
Близько 1 години ночі 20 грудня у водійки Audi Q5 відібрали необхідні зразки в наркодиспансері, результат надійшов уже ввечері, 21 грудня: у її крові було в 4 рази більше алкоголю від допустимої норми 0,2 проміле. Інші двоє водіїв виявились тверезими.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Дитина – в реанімації: збирають кошти 5-річній дівчинці, яка постраждала в ДТП на проспекті Відродження
Поліція продовжує неупереджено встановлювати всі обставини аварії, відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Проводяться судові й автотехнічні експертизи, після чого прийматиметься кінцеве процесуальне рішення й матеріали спрямовуватимуться до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Водійка Audi, яка спричинила аварію на проспекті Відродження у Луцьку, була п'яною
Сьогодні, 13:19
У луцьких дитсадках не вистачає пів тисячі місць
Сьогодні, 13:00
Лучанин викрав парфумів з магазинів на понад 1000 гривень
Сьогодні, 12:44
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок
Сьогодні, 12:20
Вища рада правосуддя звільнила суддю з Луцька
Сьогодні, 12:01