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Водійка Audi, яка спричинила аварію на проспекті Відродження у Луцьку, була п'яною

Водійка Audi, яка спричинила аварію на проспекті Відродження у Луцьку, була п'яною
Водійка Audi, яка спричинила нічну автопригоду на проспекті Відродження у Луцьку, була нетверзою. Це підтвердили результати лабораторних аналізів: у крові жінки виявили 0,8 проміле алкоголю.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилась 19 грудня близько 23-ї години на проспекті Відродження у Луцьку: тоді зіткнулись Audi Q5, Chevrolet Aveo, Renault Megane. У результаті аварії постражадали 5-річна дитина та жінка.

Близько 1 години ночі 20 грудня у водійки Audi Q5 відібрали необхідні зразки в наркодиспансері, результат надійшов уже ввечері, 21 грудня: у її крові було в 4 рази більше алкоголю від допустимої норми 0,2 проміле. Інші двоє водіїв виявились тверезими.

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Поліція продовжує неупереджено встановлювати всі обставини аварії, відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Проводяться судові й автотехнічні експертизи, після чого прийматиметься кінцеве процесуальне рішення й матеріали спрямовуватимуться до суду.


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Теги: нічна аварія, Луцьк, деталі
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