Луцький університет – на 25-му місці у світовому рейтингу впливовості серед українських вишів

Волинський національний університеті імені Лесі Українки – на 25 місці у світовому рейтингу впливовості з-поміж 249 закладів вищої освіти України за версією Academic Influence.Про це повідомляє пресслужба вишу.Рейтинг впливовості ЗВО формується за спеціально розробленою інноваційною та неупередженою технологією ранжування InfluenceRanking, яка висвітлює досягнення провідних установ і науковців у всьому світі. Згідно з InfluenceRanking вища освіта – це ідеї та люди, які їх просувають. Отже, впливовість університету оцінюється через гідних уваги людей, які працюють у ньому і зробили значний внесок у певній галузі.Технологія визначає людей та установи на основі записів про них в Інтернеті на 15 різних мовах; аналізує сукупність наукових й академічних цитат із баз даних, зокрема з вікіпедії та Crossref; здійснює оцінку посилань й іншу семантичну інформацію, що міститься в цих базах даних, і порівнює її з іншими джерелами інформації – періодичними виданнями, журналами та глобальними ЗМІ.Отже, для рейтингу закладів вищої освіти найкращий університет – той, що має потужні прогресивні кафедри, відомих учених і випускників.