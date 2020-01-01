вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький університет – на 25-му місці у світовому рейтингу впливовості серед українських вишів

Луцький університет – на 25-му місці у світовому рейтингу впливовості серед українських вишів
Волинський національний університеті імені Лесі Українки – на 25 місці у світовому рейтингу впливовості з-поміж 249 закладів вищої освіти України за версією Academic Influence.

Про це повідомляє пресслужба вишу.

Рейтинг впливовості ЗВО формується за спеціально розробленою інноваційною та неупередженою технологією ранжування InfluenceRanking, яка висвітлює досягнення провідних установ і науковців у всьому світі. Згідно з InfluenceRanking вища освіта – це ідеї та люди, які їх просувають. Отже, впливовість університету оцінюється через гідних уваги людей, які працюють у ньому і зробили значний внесок у певній галузі.

Технологія визначає людей та установи на основі записів про них в Інтернеті на 15 різних мовах; аналізує сукупність наукових й академічних цитат із баз даних, зокрема з вікіпедії та Crossref; здійснює оцінку посилань й іншу семантичну інформацію, що міститься в цих базах даних, і порівнює її з іншими джерелами інформації – періодичними виданнями, журналами та глобальними ЗМІ.

Отже, для рейтингу закладів вищої освіти найкращий університет – той, що має потужні прогресивні кафедри, відомих учених і випускників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВНУ імені Лесу Українки, світовий рейтинг, впливовість
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юні волиняни – переможці всеукраїнського турніру з тхеквондо
Сьогодні, 14:37
Волинським шахтарям виплатять заборговану зарплату
Сьогодні, 14:19
Луцький університет – на 25-му місці у світовому рейтингу впливовості серед українських вишів
Сьогодні, 13:50
Водійка Audi, яка спричинила аварію на проспекті Відродження у Луцьку, була п'яною
Сьогодні, 13:19
У луцьких дитсадках не вистачає пів тисячі місць
Сьогодні, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юні волиняни – переможці всеукраїнського турніру з тхеквондо
Сьогодні, 14:37
 0
Волинським шахтарям виплатять заборговану зарплату
Сьогодні, 14:19
 0
Луцький університет – на 25-му місці у світовому рейтингу впливовості серед українських вишів
Сьогодні, 13:50
 0
Водійка Audi, яка спричинила аварію на проспекті Відродження у Луцьку, була п'яною
Сьогодні, 13:19
 0
У луцьких дитсадках не вистачає пів тисячі місць
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8