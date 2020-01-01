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Волинським шахтарям виплатять заборговану зарплату

Волинським шахтарям виплатять заборговану зарплату
Сьогодні, 22 грудня, на рахунки ДП «Волиньвугілля» надійшов черговий транш у сумі 28 мільйонів 365 тисяч гривень на погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям.

Про це повідомив начальник Нововолинського управління державного казначейства Ігор Матвійчук, - йдеться на сайті Нововолинської міськради.

Кошти виділені із фонду урядової програми реструктуризації вугільної галузі. До слова, упродовж останнього місяця – це вже друге надходження. Кілька днів тому волинські гірники уже отримали 33 мільйони 742 тисячі бюджетних асигнувань.

Нагадаємо, нещодавно працівники «Шахта № 9 «Нововолинська» і «Шахта Бужанська» вимагали від влади повного погашення заборгованості із заробітної плати та врегулювання питання фінансування вугільної галузі Волині.

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Теги: шахтарі, Нововолинськ
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