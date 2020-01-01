Для дітей-сиріт у Луцьку влаштували зустріч з відомими людьми. ФОТО

У Луцьку відбулася щемлива зустріч дітей-сиріт із успішними людьми міста, які ділилися із ними своїми життєвими історіями та дарували подарунки.Захід влаштували у ресторані під луцьким замком – «Корона Вітовта» у вівторок, 22 грудня.Подія відбулася у рамках соціального проекту «Частинка добра», який реалізовують в обласному центрі уже четвертий рік поспіль управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.Учасниками цьогорічних урочистостей стали тринадцять старшокласників:таУсі діти мають різні захоплення: хтось цікавиться спортом, комусь до вподоби вивчати правознавство, писати вірші, малювати, співати, танцювати або ж майструвати щось своїми руками, однак усіх об’єднує одне – вони лишилися сиротами і потребують турботи і правильних настанов. У такому віці (15–16 років), коли попереду стоїть питання вибору майбутньої професії та взагалі життєвого шляху, їм вирішили розповісти свої історії та поділитися порадами дорослі і досвідчені професіонали своєї справи.На такі зустрічі зазвичай запрошують різних цікавих оповідачів: політиків, бізнесменів, юристів, урядовців, спортсменів, громадських активістів, лікарів, благодійників, науковців та духовенство. Обирають таких людей, яких було б цікаво слухати дітям, що попередньо заповнювали анкети, де вказували свої вподобання.Зокрема, на зустрічі із дітьми у «Короні Вітовта» були головний військовий капелан, протоієрей, керівниця служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації, член виконавчого комітету Луцької міської ради, ресторатор, ректорка Луцького національного технічного університету, лідерка Жіночого руху «За майбутнє», голова Луцького міськрайонного судута інші відомі лучани.Відкрила зустріч заступниця мера з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради«В першу чергу, дозвольте подякувати вам, шановні дорослі, за те, що ви не залишаєтеся байдужими до життя нашого міста і життя дітей, які є і нашими дітьми. Я кажу, що чужих дітей не буває, це все – наші діти. Дай Бог, аби ваші мудрі слова знайшли свою реалізацію і таке вдале підґрунтя, сьогоднішній день не буде винятком. Коли читаєш історії життя кожного із вас, дорогі діти, переживаєш хвилювання. Коли я дивлюся у ваші оченятка, мені хочеться обійняти усіх вас обома руками, хочеться допомогти, посприяти, тішитися разом вашим перемогам і досягненням. Ми будемо намагатися вам допомагати. Сьогодні, я впевнена, ви почуєте потрібні слова, які допоможуть вам у майбутньому», – мовила депутатка.Цього дня для юних лучан виступали також творчі колективи міста і вихованці студій, які тішили гостей новорічними піснями і яскравими образами.