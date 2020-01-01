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На Карпати насуваються сильні снігопади: туристів просять утриматись від походів у гори

На Карпати насуваються сильні снігопади: туристів просять утриматись від походів у гори
У Карпатах, починаючи із другої половини доби 22 грудня та упродовж 23-25 грудня, очікують значне погіршення погодних умов.

Про це йдеться на сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" у фейсбуці.

Зокрема, за прогнозом погоди, там очікують сильний вітер (пориви до 16 м/с, на високогір'ї - до 22 м/с). Також пройде дощ із мокрим снігом, у горах та на високогір'ї – мокрий сніг.

На високогір'ї та у горах очікують:

- 22-23 грудня – утворення снігового покриву висотою - до 15 см (здебільшого схід Закарпаття, Івано-Франківська обл.)

- 24 грудня - у зв'язку із плюсовою температурою повітря та дощами, сніговий покрив суттєво зменшиться та практично повністю розтане.

- 25 грудня - внаслідок поновлення опадів у вигляді мокрого снігу та снігу, на високогір'ї повторно утвориться сніговий покрив висотою до 10 см.

Тож людям радять утриматись від походів у гори та на високогір'я.

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Теги: Карпати, снігопади
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