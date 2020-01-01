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Судили волинянина, який з території лісництва викрав 26 туй

Судили волинянина, який з території лісництва викрав 26 туй
Уродженець Ковеля поцупив з території Павлівського лісництва 26 саджанців туї. За крадіжку йому доведеться понести покарання, виконуючи громадські роботи.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду, - пише Буг.

Так, в ніч з 9-го на 10-те грудня 2019 року чоловік, перебуваючи на території Павлівського лісництва ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» викрав 26 саджанців туї західної на загальну суму 2080 гривень.

Під час судового засідання, 18-го листопада 2020 року обвинувачений та потерпілий уклали угоду про примирення, відповідно до якої ковельчанин свою винуватість в інкримінованому йому злочині визнав повністю і погодився на покарання у виді громадських робіт.

Відтак, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (Крадіжка) та призначив йому покарання у виді 220 годин громадських робіт.

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Теги: громадські роботи, суд, туї, крадіжка
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