Судили волинянина, який з території лісництва викрав 26 туй





Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду, - пише



Так, в ніч з 9-го на 10-те грудня 2019 року чоловік, перебуваючи на території Павлівського лісництва ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» викрав 26 саджанців туї західної на загальну суму 2080 гривень.



Під час судового засідання, 18-го листопада 2020 року обвинувачений та потерпілий уклали угоду про примирення, відповідно до якої ковельчанин свою винуватість в інкримінованому йому злочині визнав повністю і погодився на покарання у виді громадських робіт.



Відтак, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (Крадіжка) та призначив йому покарання у виді 220 годин громадських робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець Ковеля поцупив з території Павлівського лісництва 26 саджанців туї. За крадіжку йому доведеться понести покарання, виконуючи громадські роботи.Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду, - пише Буг. Так, в ніч з 9-го на 10-те грудня 2019 року чоловік, перебуваючи на території Павлівського лісництва ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» викрав 26 саджанців туї західної на загальну суму 2080 гривень.Під час судового засідання, 18-го листопада 2020 року обвинувачений та потерпілий уклали угоду про примирення, відповідно до якої ковельчанин свою винуватість в інкримінованому йому злочині визнав повністю і погодився на покарання у виді громадських робіт.Відтак, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (Крадіжка) та призначив йому покарання у виді 220 годин громадських робіт.

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