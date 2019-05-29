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У Луцьку для дітей пільгових категорій влаштували новорічне свято

У Луцьку для дітей пільгових категорій влаштували новорічне свято
У Палаці культури міста Луцька відбулось міське новорічне свято для дітей пільгових категорій.

Захід влаштували у вівторок, 22 грудня, - йдеться на сайті Луцькради.

Так, у святковому залі зібрались школярі з різних навчальних закладів міста.

Привітати юних лучан та переглянути разом із ними казкову виставу прийшли заступник міського голови Ірина Чебелюк та начальник управління освіти міськради Зіновія Лещенко.

“Дорогі діти, бажаю вам, аби ви довго-довго вірили у казку. Нехай святий Миколай допомагає у всіх ваших справах та починаннях. Здійснення мрій, успіхів творчих та навчальних, радості, добра, любові та щастя! ”, - зауважила під час виступу Ірина Чебелюк.

На сцені Палацу культури оживали казкові герої та новорічно-різдвяні персонажі. 210-ом дітям вручили солодкі подарунки.

У Луцьку для дітей пільгових категорій влаштували новорічне свято
У Луцьку для дітей пільгових категорій влаштували новорічне свято
У Луцьку для дітей пільгових категорій влаштували новорічне свято
У Луцьку для дітей пільгових категорій влаштували новорічне свято
У Луцьку для дітей пільгових категорій влаштували новорічне свято
У Луцьку для дітей пільгових категорій влаштували новорічне свято
У Луцьку для дітей пільгових категорій влаштували новорічне свято

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Теги: діти, свято, Луцьк
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