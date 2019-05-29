У Луцьку для дітей пільгових категорій влаштували новорічне свято

У Палаці культури міста Луцька відбулось міське новорічне свято для дітей пільгових категорій.Захід влаштували у вівторок, 22 грудня, - йдеться на сайті Луцькради.Так, у святковому залі зібрались школярі з різних навчальних закладів міста.Привітати юних лучан та переглянути разом із ними казкову виставу прийшли заступник міського головита начальник управління освіти міськради“Дорогі діти, бажаю вам, аби ви довго-довго вірили у казку. Нехай святий Миколай допомагає у всіх ваших справах та починаннях. Здійснення мрій, успіхів творчих та навчальних, радості, добра, любові та щастя! ”, - зауважила під час виступу Ірина Чебелюк.На сцені Палацу культури оживали казкові герої та новорічно-різдвяні персонажі. 210-ом дітям вручили солодкі подарунки.