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Лучанин – переможець всеукраїнського турніру з більярду

Лучанин – переможець всеукраїнського турніру з більярду
Майстер спорту, 27-річний лучанин Станіслав Тимчій, здобув перемогу на Всеукраїнському відкритому турнірі "Кубок Абриколь 2020".

Змагання завершилися 21 грудня в Тернополі, повідомляє "Суспільне Волині", посилаючись на організаторів у Facebook.

Усього в турнірі за звання переможця змагалися 32 більярдисти. У фінальні хлопець змагався з кандидатом у майстри спорту України Олександром Дроздом із Хмельницького.

Фінальний поєдинок Всеукраїнського турніру з більярду завершився із рахунком 5:2.


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Теги: більярд, всеукраїнський турнір, переможець
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