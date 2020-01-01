Лучанин – переможець всеукраїнського турніру з більярду





Змагання завершилися 21 грудня в Тернополі, повідомляє



Усього в турнірі за звання переможця змагалися 32 більярдисти. У фінальні хлопець змагався з кандидатом у майстри спорту України Олександром Дроздом із Хмельницького.



Фінальний поєдинок Всеукраїнського турніру з більярду завершився із рахунком 5:2.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майстер спорту, 27-річний лучанин Станіслав Тимчій, здобув перемогу на Всеукраїнському відкритому турнірі "Кубок Абриколь 2020".Змагання завершилися 21 грудня в Тернополі, повідомляє "Суспільне Волині" , посилаючись на організаторів у Facebook.Усього в турнірі за звання переможця змагалися 32 більярдисти. У фінальні хлопець змагався з кандидатом у майстри спорту Україниіз Хмельницького.Фінальний поєдинок Всеукраїнського турніру з більярду завершився із рахунком 5:2.

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