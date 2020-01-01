Лучанин – переможець всеукраїнського турніру з більярду
Сьогодні, 16:29
Майстер спорту, 27-річний лучанин Станіслав Тимчій, здобув перемогу на Всеукраїнському відкритому турнірі "Кубок Абриколь 2020".
Змагання завершилися 21 грудня в Тернополі, повідомляє "Суспільне Волині", посилаючись на організаторів у Facebook.
Усього в турнірі за звання переможця змагалися 32 більярдисти. У фінальні хлопець змагався з кандидатом у майстри спорту України Олександром Дроздом із Хмельницького.
Фінальний поєдинок Всеукраїнського турніру з більярду завершився із рахунком 5:2.
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Змагання завершилися 21 грудня в Тернополі, повідомляє "Суспільне Волині", посилаючись на організаторів у Facebook.
Усього в турнірі за звання переможця змагалися 32 більярдисти. У фінальні хлопець змагався з кандидатом у майстри спорту України Олександром Дроздом із Хмельницького.
Фінальний поєдинок Всеукраїнського турніру з більярду завершився із рахунком 5:2.
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