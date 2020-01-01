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На Волині коронавірус забрав життя 68-річного чоловіка

На Волині коронавірус забрав життя 68-річного чоловіка
На Волині станом на 22 грудня зафіксували ще один смертельний випадок від коронавірусу. Помер 68-річний мешканець Володимира-Волинського із позитивними результатами тестувань на COVID-19.

Про це йдеться на офіційному сайті міста.

Також у КП “Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги” отримали результати ПЛР-тестування, відповідно до проведення яких зафіксувапли нові випадки інфікування COVID-19.

У Володимирі-Волинському і районі зафіксували ще 70 випадків інфікування коронавірусом, із яких 64 – у Володимир-Волинській територіальній громаді.

На стаціонарі КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” станом на 22 грудня перебувають 58 осіб із пневмонією. У 43 осіб – позитивні результати тестування методом ПЛР.

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Теги: Володимир коронавірус, смерть
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