У Луцьку на «Файній гутірці» розмовляли про фейкові новини та медіакультуру під час кризи. ФОТО

В мистецькому просторі ГаРмИдЕр ангар-stage відбулася "Файна гутірка", під час якої політологта журналісткарозповіли про фейкові новини, інструменти для перевірки інформації та загалом про медіакультуру під час кризи.Почалася гутірка з аналізу інформаційного простору України у 2020 році.На думку Антона Бугайчука, люди почали більше часу проводити за комп’ютером, тому інтегрувалися та активніше споживають інформацію.Ірина Мусій підкреслила, що інформаційний простір у 2020 році став депресивним та апатійним через неправдиву інформацію та фейки.На запитання, чому так багато фейків та дезінформації, політологАнтон Бугайчук відповів, що є більше можливостей поширювати інформацію. «Ти можеш легко написати все, що думаєш або все, що знаєш», — каже спікер.Ірина Мусій зазначила, що поширенням фейків займаються окремі інститути, спецслужби чи навіть держава.«Ми маємо розуміти, хто володіє інформацією — той володіє світом», — підкреслила вона.Усе ж, на думку експертів, у поширенні паніки та дезінформації велику відповідальність несуть саме представники медіа.«Одна з причин маніпуляцій — немає збалансованих коментарів», — зауважила спікерка гутірки, а це один із принципів журналістики. Також, що відразу вказує на фейк, це надмірна емоційність і узагальнення.До слова, журналістка порадила глядачам, користуватися додатком «Фейкогриз», а найпростіше — порівняти інформацію в кількох медіа.Через шалену кількість інформації та перенасиченість фейками, з’явився новий напрям журналістики — перевірка роботи інших журналістів. Наприклад, проєкт «По той бік новин», концепцію якого придумала волинянкаТакож популярна стала нішова журналістика, щоби не споживати все підряд. Спікери назвали такі проєкти як: «ШоТам», «The Ukrainians». Закликали читати авторитетних лідерів думок та ставити до новин серйозніше.«Багато людей, які недбало ставляться до перевірки новин, у той час дуже уважно ставляться до купівлі молока. Це парадоксально. Чи купуєте ви будь-що? Коли людині болить — вона перевірить», — резюмував Антон Бугайчук.Організатор гутірки - «Волинська Фундація» за підтримки Українського культурного фонду.