У Луцьку на «Файній гутірці» розмовляли про фейкові новини та медіакультуру під час кризи. ФОТО
Сьогодні, 17:25
В мистецькому просторі ГаРмИдЕр ангар-stage відбулася "Файна гутірка", під час якої політолог Антон Бугайчук та журналістка Ірина Мусій розповіли про фейкові новини, інструменти для перевірки інформації та загалом про медіакультуру під час кризи.
Почалася гутірка з аналізу інформаційного простору України у 2020 році.
На думку Антона Бугайчука, люди почали більше часу проводити за комп’ютером, тому інтегрувалися та активніше споживають інформацію.
Ірина Мусій підкреслила, що інформаційний простір у 2020 році став депресивним та апатійним через неправдиву інформацію та фейки.
На запитання, чому так багато фейків та дезінформації, політолог
Антон Бугайчук відповів, що є більше можливостей поширювати інформацію. «Ти можеш легко написати все, що думаєш або все, що знаєш», — каже спікер.
Ірина Мусій зазначила, що поширенням фейків займаються окремі інститути, спецслужби чи навіть держава.
«Ми маємо розуміти, хто володіє інформацією — той володіє світом», — підкреслила вона.
Усе ж, на думку експертів, у поширенні паніки та дезінформації велику відповідальність несуть саме представники медіа.
«Одна з причин маніпуляцій — немає збалансованих коментарів», — зауважила спікерка гутірки, а це один із принципів журналістики. Також, що відразу вказує на фейк, це надмірна емоційність і узагальнення.
До слова, журналістка порадила глядачам, користуватися додатком «Фейкогриз», а найпростіше — порівняти інформацію в кількох медіа.
Через шалену кількість інформації та перенасиченість фейками, з’явився новий напрям журналістики — перевірка роботи інших журналістів. Наприклад, проєкт «По той бік новин», концепцію якого придумала волинянка Альона Романюк.
Також популярна стала нішова журналістика, щоби не споживати все підряд. Спікери назвали такі проєкти як: «ШоТам», «The Ukrainians». Закликали читати авторитетних лідерів думок та ставити до новин серйозніше.
«Багато людей, які недбало ставляться до перевірки новин, у той час дуже уважно ставляться до купівлі молока. Це парадоксально. Чи купуєте ви будь-що? Коли людині болить — вона перевірить», — резюмував Антон Бугайчук.
Організатор гутірки - «Волинська Фундація» за підтримки Українського культурного фонду.
Автор фото: Ігор Диня
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Почалася гутірка з аналізу інформаційного простору України у 2020 році.
На думку Антона Бугайчука, люди почали більше часу проводити за комп’ютером, тому інтегрувалися та активніше споживають інформацію.
Ірина Мусій підкреслила, що інформаційний простір у 2020 році став депресивним та апатійним через неправдиву інформацію та фейки.
На запитання, чому так багато фейків та дезінформації, політолог
Антон Бугайчук відповів, що є більше можливостей поширювати інформацію. «Ти можеш легко написати все, що думаєш або все, що знаєш», — каже спікер.
Ірина Мусій зазначила, що поширенням фейків займаються окремі інститути, спецслужби чи навіть держава.
«Ми маємо розуміти, хто володіє інформацією — той володіє світом», — підкреслила вона.
Усе ж, на думку експертів, у поширенні паніки та дезінформації велику відповідальність несуть саме представники медіа.
«Одна з причин маніпуляцій — немає збалансованих коментарів», — зауважила спікерка гутірки, а це один із принципів журналістики. Також, що відразу вказує на фейк, це надмірна емоційність і узагальнення.
До слова, журналістка порадила глядачам, користуватися додатком «Фейкогриз», а найпростіше — порівняти інформацію в кількох медіа.
Через шалену кількість інформації та перенасиченість фейками, з’явився новий напрям журналістики — перевірка роботи інших журналістів. Наприклад, проєкт «По той бік новин», концепцію якого придумала волинянка Альона Романюк.
Також популярна стала нішова журналістика, щоби не споживати все підряд. Спікери назвали такі проєкти як: «ШоТам», «The Ukrainians». Закликали читати авторитетних лідерів думок та ставити до новин серйозніше.
«Багато людей, які недбало ставляться до перевірки новин, у той час дуже уважно ставляться до купівлі молока. Це парадоксально. Чи купуєте ви будь-що? Коли людині болить — вона перевірить», — резюмував Антон Бугайчук.
Організатор гутірки - «Волинська Фундація» за підтримки Українського культурного фонду.
Автор фото: Ігор Диня
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