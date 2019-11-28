У Рівному вбили відомого підприємця. ФОТО





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Нагадаємо, вбивство сталося увечері вчора, 21 грудня. Його тіло виявили поблизу кафе.



За результатами проведених першопочаткових слідчих дій та огляду місця події поліцейські встановили коло осіб, які можуть бути причетні до вчиненого кримінального правопорушення.



У рамках досудового розслідування, розпочатого за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, слідчі встановили, що стрілянині передував конфлікт 31-річного жителя Рівненського району із компанією чоловіків, які відпочивали у кафе, а потім — із 51-річним власником закладу.



Усіх учасників події та причетного до скоєного злочину зловмисника доставили до відділу поліції для надання пояснень по суті.



31-річний житель Рівненського району своєї вини не визнає та факт пострілу з рушниці заперечує. Слідчі також вилучили і належний йому транспортний засіб «Mercedes-Benz Sprinter».



Досудове розслідування з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, триває. Вилучена рушниця, зареєстрована на 51-річного загиблого, та гільзи направлені для проведення балістичної експертизи. Крім того, призначені ще ряд експертиз. За їх результатами та після проведення необхідних слідчих дій прийматиметься рішення про повідомлення зловмиснику про підозру.



Відповідно до лікарського свідоцтва смерть 51-річного чоловіка настала внаслідок вогнепального поранення грудної клітки із ушкодженням внутрішніх органів.



За інформацієї ЗМІ, вбитим виявився відомий у Рівному підприємець Едуард Патіс.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному на вулиці Льонокомбінатівській 51-річний рівнянин, приватний підприємець, отримав смертельне вогнепальне поранення.Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області. Нагадаємо, вбивство сталосяЗа результатами проведених першопочаткових слідчих дій та огляду місця події поліцейські встановили коло осіб, які можуть бути причетні до вчиненого кримінального правопорушення.У рамках досудового розслідування, розпочатого за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, слідчі встановили, що стрілянині передував конфлікт 31-річного жителя Рівненського району із компанією чоловіків, які відпочивали у кафе, а потім — із 51-річним власником закладу.Усіх учасників події та причетного до скоєного злочину зловмисника доставили до відділу поліції для надання пояснень по суті.31-річний житель Рівненського району своєї вини не визнає та факт пострілу з рушниці заперечує. Слідчі також вилучили і належний йому транспортний засіб «Mercedes-Benz Sprinter».Досудове розслідування з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, триває. Вилучена рушниця, зареєстрована на 51-річного загиблого, та гільзи направлені для проведення балістичної експертизи. Крім того, призначені ще ряд експертиз. За їх результатами та після проведення необхідних слідчих дій прийматиметься рішення про повідомлення зловмиснику про підозру.Відповідно до лікарського свідоцтва смерть 51-річного чоловіка настала внаслідок вогнепального поранення грудної клітки із ушкодженням внутрішніх органів.За інформацієї ЗМІ, вбитим виявився відомий у Рівному підприємець

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