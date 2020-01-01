Луцькі школярі передали людям, які проживають в геріатричному пансіонаті, власноруч зроблені вітальні листівки





Про це Антон Іванюк.



Понад 10 років у школі проводять різноманітні акції на підтримку нужденних та недужих. Нинішня ініціатива підтримати одиноких людей належить батькам учнів. Дорослі будуть закупляти чуні для літніх людей, учні збирають кошти для закупівлі фруктів, а найменші діти долучаються до виготовлення вітальних листівок, - розповідає Антон Іванюк.



У геріатричному пансіонаті проживає близько 150 літніх людей, тому вирішили виготовити 150 вітальних листівок.



Дев’ятикласниця Вікторія Зленко долучилася разом з однокласниками до благодійної акції, щоб подарувати радість тим, хто цього потребує. Дівчина вважає, що в першу чергу зимові свята, це сімейні свята. "У ці дні люди похилого віку мають відчути любов і тепло, яке ми їм передамо через наші, можливо не ідеальні малюнки, які зроблені з великим серцем", - каже дівчина.



Вручатимуть подарунки напередодні Нового року.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні Луцької спеціалізованої школи №5 виготовляли вітальні листівки для людей, які проживають в геріатричному пансіонаті.Про це Суспільному розповів заступник директора школи з виховної роботиПонад 10 років у школі проводять різноманітні акції на підтримку нужденних та недужих. Нинішня ініціатива підтримати одиноких людей належить батькам учнів. Дорослі будуть закупляти чуні для літніх людей, учні збирають кошти для закупівлі фруктів, а найменші діти долучаються до виготовлення вітальних листівок, - розповідає Антон Іванюк.У геріатричному пансіонаті проживає близько 150 літніх людей, тому вирішили виготовити 150 вітальних листівок.Дев’ятикласницядолучилася разом з однокласниками до благодійної акції, щоб подарувати радість тим, хто цього потребує. Дівчина вважає, що в першу чергу зимові свята, це сімейні свята. "У ці дні люди похилого віку мають відчути любов і тепло, яке ми їм передамо через наші, можливо не ідеальні малюнки, які зроблені з великим серцем", - каже дівчина.Вручатимуть подарунки напередодні Нового року.

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