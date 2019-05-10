Селяни на Волині майже 40 років живуть без дороги. ВІДЕО





Жителька села Людмила Тищук, у негоду дорогу розвозить і по ній важко ходити та їздити. Каже: живе у селі з 1986 року, і жодного разу дорогу ніхто не ремонтував, - йдеться у сюжеті



Село Колодниця знаходиться за півтора кілометра від Ковеля, розповідає місцевий житель Олександр Кравчук. Із його слів, у листопаді цього року ґрунтову дорогу вирівняли грейдером.



Місцеві жителі кажуть: поки дощу та снігу немає, то можна їхати, однак в негоду дорога перетворюється у випробування для проїзду транспортом. Людмила Тищук розповідає, що жителі зверталися із питанням ремонту дороги до місцевих органів влади, голови сільської ради, райдержадміністрації, в обласні структури, проте лише отримували "письмові відписки".



Житель села Колодниця Віктор Шворак возить своїх та сусідських дітей до школи у Ковель. Чоловік зазначає: цією дорогою не хочуть їздити маршрутки та таксі, хоч це всього півтора кілометра.



Заступник директора ДП "Служба місцевих автомобільних доріг" Микола Поцелуйко телефоном підтвердив Суспільному, що місяць тому білощебеневе покриття дороги відновив грейдер.



Аби на місці покриття поклали асфальт, потрібно звернутися до їхнього підприємства із заявою. Каже: спеціалісти розглянуть звернення і приймуть подальше рішення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 40 років у селі Колодниця Ковельського району замість дороги – бездоріжжя. П’ятий рік місцеві жителі добиваються, аби у селі облаштували дорожнє покриття.Жителька села, у негоду дорогу розвозить і по ній важко ходити та їздити. Каже: живе у селі з 1986 року, і жодного разу дорогу ніхто не ремонтував, - йдеться у сюжеті Суспільного Село Колодниця знаходиться за півтора кілометра від Ковеля, розповідає місцевий житель Олександр Кравчук. Із його слів, у листопаді цього року ґрунтову дорогу вирівняли грейдером.Місцеві жителі кажуть: поки дощу та снігу немає, то можна їхати, однак в негоду дорога перетворюється у випробування для проїзду транспортом. Людмила Тищук розповідає, що жителі зверталися із питанням ремонту дороги до місцевих органів влади, голови сільської ради, райдержадміністрації, в обласні структури, проте лише отримували "письмові відписки".Житель села Колодницявозить своїх та сусідських дітей до школи у Ковель. Чоловік зазначає: цією дорогою не хочуть їздити маршрутки та таксі, хоч це всього півтора кілометра.Заступник директора ДП "Служба місцевих автомобільних доріг"телефоном підтвердив Суспільному, що місяць тому білощебеневе покриття дороги відновив грейдер.Аби на місці покриття поклали асфальт, потрібно звернутися до їхнього підприємства із заявою. Каже: спеціалісти розглянуть звернення і приймуть подальше рішення.

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