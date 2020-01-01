Дрифт посеред міста: у Луцьку автівка «вилетіла» на газон. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21
В обласному центрі Волині камери спостереження зафіксували дивний маневр одного з водіїв посеред міста, "вискочивши" з проїжджої частини на газон.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
На своїй сторінці муніципали повідомляють, що у понеділок, 21 грудня диспетчери зафіксували, як на одній із вулиць водій легкового автомобіля несподівано звернув з дороги і "вискочив" на газон.
"Вчора наші диспетчери звернули увагу на ось таку ситуацію, яка потрапила в поле зору камер на вулиці Гнідавська. Що сталося? Причини такого маневру ВАЗ о 10:52 будемо встановлювати. Добре, що все добре закінчилося", - йдеться на сторінці департаменту.
Також муніципали опублікували відео з камер.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
На своїй сторінці муніципали повідомляють, що у понеділок, 21 грудня диспетчери зафіксували, як на одній із вулиць водій легкового автомобіля несподівано звернув з дороги і "вискочив" на газон.
"Вчора наші диспетчери звернули увагу на ось таку ситуацію, яка потрапила в поле зору камер на вулиці Гнідавська. Що сталося? Причини такого маневру ВАЗ о 10:52 будемо встановлювати. Добре, що все добре закінчилося", - йдеться на сторінці департаменту.
Також муніципали опублікували відео з камер.
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