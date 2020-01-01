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У волинському місті запевняють, що готові боротися із ожеледицями і заметілями. ФОТО

У волинському місті запевняють, що готові боротися із ожеледицями і заметілями. ФОТО
У місті Ковелі створили оперативний штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій у зимовий період. Його робота залежить від злагоджених дій відповідних структур, їх матеріально-технічного забезпечення.

Стан техніки, яка призначена для прибирання снігу, посипання доріг, тротуарів, наявність необхідних для цього матеріалів сьогодні оглянув перший заступник міського голови Тарас Яковлев. Він побував в КП “Добробут” та РЖКП №1, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Варто зауважити, що відповідно до тендеру КП “Добробут” відповідає за розчищення доріг у Ковелі, РЖКП №1 — тротуарів.
У волинському місті запевняють, що готові боротися із ожеледицями і заметілями. ФОТО


У місті налічується 2 розкидачі піску та 8 тракторів з щітками і відвалами, які готові вийти на об'єкти для подолання наслідків зимової негоди. За необхідності РЖКП №1 може задіяти до 50 людей на прибирання тротуарів, першочергово роботи здійснюються на зупинках громадського транспорту та пішохідних переходах. На підприємствах організоване цілодобове чергування, постійно ведеться моніторинг погодних умов.

Як зазначив Тарас Яковлев, піщаної суміші заготовлено в достатній кількості, є резерв залишків солі та піску. Особлива увага в цьому році буде приділятись не лише дорогам, а й тротуарам, аби в негоду люди не травмувались.
У волинському місті запевняють, що готові боротися із ожеледицями і заметілями. ФОТО

Чекаємо на взаємодію з мешканцями. Ковельчани можуть повідомляти про наслідки негоди, аби комунальні служби мали змогу якнайшвидше їх усунути, - зазначив посадовець.

Нагадаємо контактні телефони оперативного штабу: 6-17-00 та 6-17-34.

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Теги: Ковель, зима, дороги
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