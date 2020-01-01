Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 23 грудня





Про це



Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.



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У Луцьку завтра, 23 грудня, прогонозують також хмарну погоду. Вночі та вранці мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 2-4° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області 23 грудня очікується хмарна погода. Вночі та вранці мокрий сніг та дощ, місцями слабка ожеледь, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.У Луцьку завтра, 23 грудня, прогонозують також хмарну погоду. Вночі та вранці мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 2-4° тепла.

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