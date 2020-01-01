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Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 23 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 23 грудня
У Волинській області 23 грудня очікується хмарна погода. Вночі та вранці мокрий сніг та дощ, місцями слабка ожеледь, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.

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У Луцьку завтра, 23 грудня, прогонозують також хмарну погоду. Вночі та вранці мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 2-4° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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