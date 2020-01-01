З 1 січня у Луцьку подорожчає водопостачання

У комунальному підприємстві "Луцькводоканал" заявили про зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.Про це йдеться на сайті підприємства.Для споживачів, що не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення діятиме такий тариф:Для споживачів, що є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання і водовідведення встановлять такий тариф на послуги:Зміни почнуть діяти з 1 січня 2021 року.