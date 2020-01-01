З 1 січня у Луцьку подорожчає водопостачання
Сьогодні, 21:44
У комунальному підприємстві "Луцькводоканал" заявили про зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Про це йдеться на сайті підприємства.
Для споживачів, що не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення діятиме такий тариф:
Для споживачів, що є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання і водовідведення встановлять такий тариф на послуги:
Зміни почнуть діяти з 1 січня 2021 року.
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Про це йдеться на сайті підприємства.
Для споживачів, що не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення діятиме такий тариф:
Для споживачів, що є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання і водовідведення встановлять такий тариф на послуги:
Зміни почнуть діяти з 1 січня 2021 року.
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