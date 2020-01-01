Авіатроща в Чугуєві: взяли під варту командира військової частини





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Печерський суд Києва взяв під варту командира військової частини в Чугуєві В'ячеслава Глазунова за підозрою в халатності та порушенні підготовки і правил польотів, що призвело до катастрофи літака Ан-26 з курсантами на борту. Як повідомили у вівторок, 22 грудня в Державному бюро розслідувань (ДБР), суд визначив командиру військової частини в Чугуєві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави.



Про підозру повідомили і командувачу Повітряних сил ЗСУ. 18 грудня в ДБР заявили, що



Сергій Дроздов 19 грудня назвав оголошення йому підозри спробою дискредитації проукраїнських бойових генералів. Про це він сказав під час онлайн-включення в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". "Кожним таким випадком розпочатого кримінального провадження, особливо проти військових, йде їхня дискредитація і найцікавіше, що ще до моменту винесення рішення суду вже вішаються ярлики, формується негативна суспільна думка стосовно тих офіцерів, командирів, які причетні до подій, що відбулися", - сказав Дроздов.



За словами командувача, звинувачення з боку ДБР на його адресу стосуються військової дисципліни в бригаді, порядку організації та підготовки льотчиків, а також підготовки керівників польотів. "Є не тільки керівництво, а й люди, які контролюють льотну підготовку, підготовку екіпажів, безпеку польотів. У мене є три заступники, два підлеглі командувачі, Харківський університет, в якому є люди, які готують і рішення, і пропозиції, і програми, а всі ці перелічені заходи в повідомленні про підозру пред'являються особисто мені", - наголосив Дроздов, цитує агентство "Українські новини".



Дроздов обіймає посаду командувача Повітряними силами з 2015 року.



Нагадаємо,



На борту перебувало 27 людей, з яких 20 були курсантами Харківського військового училища, а семеро офіцерів - членами екіпажу. Тоді на місці загинули 25 осіб, двох потерпілих було госпіталізовано, один з них згодом помер.

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