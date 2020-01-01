Україна виставила на торги земельну ділянку з покладами руд золота





За п'ять років користування ділянкою у Дніпропетровській області просять понад 4 мільйони гривень. Про це повідомили у Державній службі геології та надр України, - пише



Йдеться про Жовтоводську площу, що розташована у Дніпропетровській області.



На території площею у тисячу гектарів визначені ресурси руди та промисловий вміст золота й ніобію.



Інвесторам пропонують протягом 5 років проводити на цій ділянці геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку. Стартова вартість такого лоту склала 4,48 мільйона гривень.



Всього Державна служба геології та надр України запропонувала інвесторам 13 ділянок із покладами руд золота, марганцю, а також бурштину, підземних вод, каоліну та опоки.



Як зазначили у відомстві, аукціони проходитимуть у системі «Prozorro» в режимі реального часу.



«Надра України мають шанс стати драйвером зростання національної економіки. Адже це і залучення інвестицій в економіку країни, і створення нових робочих місць у регіонах. Ми проводимо постійний діалог з промисловістю для задоволення їх попиту в сировині, адже наша мета – створити цікаві пропозиції для інвесторів», ㅡ заявив голова Держслужби Роман Опімах.

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