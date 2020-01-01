Україна виставила на торги земельну ділянку з покладами руд золота
Сьогодні, 01:13
Вперше в історії Україна виставила на електронні торги золотоносний лот.
За п'ять років користування ділянкою у Дніпропетровській області просять понад 4 мільйони гривень. Про це повідомили у Державній службі геології та надр України, - пише Громадське.
Йдеться про Жовтоводську площу, що розташована у Дніпропетровській області.
На території площею у тисячу гектарів визначені ресурси руди та промисловий вміст золота й ніобію.
Інвесторам пропонують протягом 5 років проводити на цій ділянці геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку. Стартова вартість такого лоту склала 4,48 мільйона гривень.
Всього Державна служба геології та надр України запропонувала інвесторам 13 ділянок із покладами руд золота, марганцю, а також бурштину, підземних вод, каоліну та опоки.
Як зазначили у відомстві, аукціони проходитимуть у системі «Prozorro» в режимі реального часу.
«Надра України мають шанс стати драйвером зростання національної економіки. Адже це і залучення інвестицій в економіку країни, і створення нових робочих місць у регіонах. Ми проводимо постійний діалог з промисловістю для задоволення їх попиту в сировині, адже наша мета – створити цікаві пропозиції для інвесторів», ㅡ заявив голова Держслужби Роман Опімах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За п'ять років користування ділянкою у Дніпропетровській області просять понад 4 мільйони гривень. Про це повідомили у Державній службі геології та надр України, - пише Громадське.
Йдеться про Жовтоводську площу, що розташована у Дніпропетровській області.
На території площею у тисячу гектарів визначені ресурси руди та промисловий вміст золота й ніобію.
Інвесторам пропонують протягом 5 років проводити на цій ділянці геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку. Стартова вартість такого лоту склала 4,48 мільйона гривень.
Всього Державна служба геології та надр України запропонувала інвесторам 13 ділянок із покладами руд золота, марганцю, а також бурштину, підземних вод, каоліну та опоки.
Як зазначили у відомстві, аукціони проходитимуть у системі «Prozorro» в режимі реального часу.
«Надра України мають шанс стати драйвером зростання національної економіки. Адже це і залучення інвестицій в економіку країни, і створення нових робочих місць у регіонах. Ми проводимо постійний діалог з промисловістю для задоволення їх попиту в сировині, адже наша мета – створити цікаві пропозиції для інвесторів», ㅡ заявив голова Держслужби Роман Опімах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна виставила на торги земельну ділянку з покладами руд золота
Сьогодні, 01:13
На українських дорогах хочуть заборонити рекламу
Сьогодні, 00:14
23 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Авіатроща в Чугуєві: взяли під варту командира військової частини
22 грудень, 23:34
Селяни на Волині майже 40 років живуть без дороги. ВІДЕО
22 грудень, 22:58