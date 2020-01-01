У Луцьку на заправці зіткнулися три легковики. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:02
В обласному центрі Волині сталася аварія за участі трьох автомобілів.
Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на очевидців аварії.
Дорожньо-транспортна пригода сталася надвечір 22 грудня на АЗС, яка знаходиться на проспекті Соборності. На заїзді до заправки зіткнулись три легкові автомобілі.
Через ДТП рух на цій ділянці дороги був ускладнено.
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Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на очевидців аварії.
Дорожньо-транспортна пригода сталася надвечір 22 грудня на АЗС, яка знаходиться на проспекті Соборності. На заїзді до заправки зіткнулись три легкові автомобілі.
Через ДТП рух на цій ділянці дороги був ускладнено.
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