На Волині сім’я переїхала з міста в село, щоб займатися фермерством

На Волині протягом 2020 року зареєстрували 15 сімейних фермерських господарств, 9 з яких займаються молочним скотарством.В кожного господарства – своя історія. Саме такі цікаві історії успіху розповіли в управлінні агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.Одне із таких господарств знаходиться в. Господарює там родина Базюків, а господарство назвали «Молочна долина».– тричі мама, нині перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Останні роки родина мешкала в Яворові та щодня доїжджала до Львова на роботу, а чоловік їздив на заробітки до Польщі. Згодом, переїхали до батьків на Волинь. На той час було вже чотири корови. Свою молочну продукцію вона збувала на ринку у Володимирі, що і складало левову частку сімейного бюджету. Валентина узялась допомагати матері. Давня мрія Валентини - започаткувати власну справу, збулася. Нині в господарстві утримуються 20 корів.Родиназмінила місцепроживання з Нововолинська на Рогожани Володимир-Волинського району, де придбали земельну ділянку зі старенькою дерев’яною хатиною. Родина приїжджала, щоб посадити городину та відпочити з дітьми від міської метушні. У сім’ї Катерини та Олександра аж шестеро дітей.Спочатку сім’я вирощувала свиней, а потім придбали два десятки нетелів. У жовтні минулого року вже відкрили сімейну молочну ферму, яку назвали «Стара хата». Починали з 4 корів, нині в господарстві 29, в планах до 80 голів. Телята, яких цьогоріч привели корови після штучного осіменіння, всі спеціалізованої молочної джерсійської породи.Вирізняє молочну ферму «Стара хата» те, що корови весь рік знаходяться на безприв’язному утриманні, що максимально наближене до природних умов. Завдяки цьому тварини дають більше якісного молока, а господар затрачає менше часу. Влітку корови більшість часу проводять на пасовиську, а взимку від негоди ховаються у просторому корівнику без стійл, але з годівничками та гумовими підстилками. Займається господарством уся дружна родина – старші сини, дочки та дружина Катерина. Олександр в майбутньому хоче створити молочний кооператив.Однією з мрій-ідей фермера є власна сироварня, організація послуг із «зеленого» туризму у Рогожанах. Господар хоче, аби кожен міг приїхати у село та насолодитись усіма його перевагами – скуштувати смачних натуральних продуктів, подихати свіжим повітрям, порибалити, назбирати ягід і грибів, покататись на конику.Представник господарства «Молочна мрія»разом з дружиною Оксаною займаються сироварінням. Сім'я проживає в селі Пустомити Горохівського району Волинської області. Після смерті матері Віктор повернувся в село і почав виготовляти сир. Спочатку брав молоко від власних корів, а потім коли налагодилась реалізація сиру задумався над збільшенням поголів’я худоби. За підтримки проекту «УкрМілкІнвест» збудували ферму на 32 голови, закупили худобу. Нині в господарстві налічується 23 корови.Відповідно до Постанови КМУ від 25.08.2004 №1102 в поточному році 2 сімейні фермерські господарства на Волині отримали фінансову підтримку на поворотній основі, яка не перевищує 500 тис.гривень на господарство.Одне із таких - родина, які створили господарство «Молочне диво». Подружжя стало власниками першого сімейного фермерського господарства на Волині. Досвід фермерства перебрали в батька, а першу власну корівку отримали після одруження – подарунок зробила бабця дружини у якості приданого. Самим дивним є те, що мешканка міста Луцька, молода жінка стала фермерувати.В рамках проекту компанія “Укрмілкінвест” дала сім’ї обладнання та безвідсотковий кредит на кілька років. За ці гроші Юхимчуки звели корівник та закупили худобу. Наразі на фермі утримуються 35 корів, молоко з яких фермери реалізують на молокопереробне підприємство.В управлінні агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації переконані, що саме трансформація особистих селянських господарств в сімейні фермерські господарства забезпечить самозайнятість членів родини, та можливість брати участь у різних напрямках державної підтримки.