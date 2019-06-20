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На Волині сім’я переїхала з міста в село, щоб займатися фермерством

На Волині сім’я переїхала з міста в село, щоб займатися фермерством
На Волині протягом 2020 року зареєстрували 15 сімейних фермерських господарств, 9 з яких займаються молочним скотарством.

В кожного господарства – своя історія. Саме такі цікаві історії успіху розповіли в управлінні агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.

Одне із таких господарств знаходиться в селі Хотячів Володимир-Волинського району. Господарює там родина Базюків, а господарство назвали «Молочна долина». Валентина Базюк – тричі мама, нині перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Останні роки родина мешкала в Яворові та щодня доїжджала до Львова на роботу, а чоловік їздив на заробітки до Польщі. Згодом, переїхали до батьків на Волинь. На той час було вже чотири корови. Свою молочну продукцію вона збувала на ринку у Володимирі, що і складало левову частку сімейного бюджету. Валентина узялась допомагати матері. Давня мрія Валентини - започаткувати власну справу, збулася. Нині в господарстві утримуються 20 корів.
На Волині сім’я переїхала з міста в село, щоб займатися фермерством
На Волині сім’я переїхала з міста в село, щоб займатися фермерством

Родина Катерини та Олександра Панасюків змінила місцепроживання з Нововолинська на Рогожани Володимир-Волинського району, де придбали земельну ділянку зі старенькою дерев’яною хатиною. Родина приїжджала, щоб посадити городину та відпочити з дітьми від міської метушні. У сім’ї Катерини та Олександра аж шестеро дітей.
На Волині сім’я переїхала з міста в село, щоб займатися фермерством

Спочатку сім’я вирощувала свиней, а потім придбали два десятки нетелів. У жовтні минулого року вже відкрили сімейну молочну ферму, яку назвали «Стара хата». Починали з 4 корів, нині в господарстві 29, в планах до 80 голів. Телята, яких цьогоріч привели корови після штучного осіменіння, всі спеціалізованої молочної джерсійської породи.
На Волині сім’я переїхала з міста в село, щоб займатися фермерством

Вирізняє молочну ферму «Стара хата» те, що корови весь рік знаходяться на безприв’язному утриманні, що максимально наближене до природних умов. Завдяки цьому тварини дають більше якісного молока, а господар затрачає менше часу. Влітку корови більшість часу проводять на пасовиську, а взимку від негоди ховаються у просторому корівнику без стійл, але з годівничками та гумовими підстилками. Займається господарством уся дружна родина – старші сини, дочки та дружина Катерина. Олександр в майбутньому хоче створити молочний кооператив.

Однією з мрій-ідей фермера є власна сироварня, організація послуг із «зеленого» туризму у Рогожанах. Господар хоче, аби кожен міг приїхати у село та насолодитись усіма його перевагами – скуштувати смачних натуральних продуктів, подихати свіжим повітрям, порибалити, назбирати ягід і грибів, покататись на конику.

Представник господарства «Молочна мрія» Віктор Бошель разом з дружиною Оксаною займаються сироварінням. Сім'я проживає в селі Пустомити Горохівського району Волинської області. Після смерті матері Віктор повернувся в село і почав виготовляти сир. Спочатку брав молоко від власних корів, а потім коли налагодилась реалізація сиру задумався над збільшенням поголів’я худоби. За підтримки проекту «УкрМілкІнвест» збудували ферму на 32 голови, закупили худобу. Нині в господарстві налічується 23 корови.

Відповідно до Постанови КМУ від 25.08.2004 №1102 в поточному році 2 сімейні фермерські господарства на Волині отримали фінансову підтримку на поворотній основі, яка не перевищує 500 тис.гривень на господарство.

Одне із таких - родина Ігоря та Надії Юхимчуків, які створили господарство «Молочне диво». Подружжя стало власниками першого сімейного фермерського господарства на Волині. Досвід фермерства перебрали в батька, а першу власну корівку отримали після одруження – подарунок зробила бабця дружини у якості приданого. Самим дивним є те, що мешканка міста Луцька, молода жінка стала фермерувати.
На Волині сім’я переїхала з міста в село, щоб займатися фермерством

На Волині сім’я переїхала з міста в село, щоб займатися фермерством

В рамках проекту компанія “Укрмілкінвест” дала сім’ї обладнання та безвідсотковий кредит на кілька років. За ці гроші Юхимчуки звели корівник та закупили худобу. Наразі на фермі утримуються 35 корів, молоко з яких фермери реалізують на молокопереробне підприємство.

В управлінні агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації переконані, що саме трансформація особистих селянських господарств в сімейні фермерські господарства забезпечить самозайнятість членів родини, та можливість брати участь у різних напрямках державної підтримки.

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Теги: Волинь, сільське господарство
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