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У Володимирі хочуть створити туристично-інформаційний центр

У Володимирі хочуть створити туристично-інформаційний центр
У Володимирі-Волинському хочуть створити туристично-інформаційний центр для того, щоб приваблювати туристів.

Про це повідомляє БУГ.

У міській раді зазначають, що туристичної інформації про Володимир у вільному доступі для туристів є дуже мало. Над її систематизацією потрібно працювати.

ТІЦ виконуватиме функцію візит-центру, яка допоможе туристам зорієнтуватися щодо найцікавіших локацій та подій в древньому місті та громаді.

Про доцільність створеня такого центру розповів мер Володимира Ігор Пальонка під час брифінгу 22-го грудня.

“Я вже казав, що ми хочемо розробити нову структуру виконкому. Буде часткова оптимізація працівників. Але, оскільки місто має хороший потенціал туризму, то дві-три людини мають працювати у ТІЦ над розробкою туристичних маршрутів, концепцій. Якщо депутати підтримають, то це будемо впроваджувати”, – сказав Пальонка.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, туризм
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