У Володимирі хочуть створити туристично-інформаційний центр





Про це повідомляє



У міській раді зазначають, що туристичної інформації про Володимир у вільному доступі для туристів є дуже мало. Над її систематизацією потрібно працювати.



ТІЦ виконуватиме функцію візит-центру, яка допоможе туристам зорієнтуватися щодо найцікавіших локацій та подій в древньому місті та громаді.



Про доцільність створеня такого центру розповів мер Володимира Ігор Пальонка під час брифінгу 22-го грудня.



“Я вже казав, що ми хочемо розробити нову структуру виконкому. Буде часткова оптимізація працівників. Але, оскільки місто має хороший потенціал туризму, то дві-три людини мають працювати у ТІЦ над розробкою туристичних маршрутів, концепцій. Якщо депутати підтримають, то це будемо впроваджувати”, – сказав Пальонка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському хочуть створити туристично-інформаційний центр для того, щоб приваблювати туристів.Про це повідомляє БУГ У міській раді зазначають, що туристичної інформації про Володимир у вільному доступі для туристів є дуже мало. Над її систематизацією потрібно працювати.ТІЦ виконуватиме функцію візит-центру, яка допоможе туристам зорієнтуватися щодо найцікавіших локацій та подій в древньому місті та громаді.Про доцільність створеня такого центру розповів мер Володимирапід час брифінгу 22-го грудня.“Я вже казав, що ми хочемо розробити нову структуру виконкому. Буде часткова оптимізація працівників. Але, оскільки місто має хороший потенціал туризму, то дві-три людини мають працювати у ТІЦ над розробкою туристичних маршрутів, концепцій. Якщо депутати підтримають, то це будемо впроваджувати”, – сказав Пальонка.

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