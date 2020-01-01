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ТРЦ «ПортCity» дарує безкоштовні розваги*

ТРЦ «ПортCity» дарує безкоштовні розваги*
Торгово-розважальний центр «ПортCity» дарує безкоштовні розваги для усіх лучан та гостей міста 1 та 7 січня.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Усі охочі зможуть пограти в боулінг, більярд або поспівати в караоке у боулінг-клубі «StrikeCity», покататись на роликах на арені розваг «Generator City» та розважитись у дитячому комплексі «FigliMigli» впродовж не більше, аніж 1 година.

«Проведіть свята разом з ТРЦ «ПортCity» і вони будуть справді радісними та незабутніми», – повідомляють у закладі.

ТРЦ «ПортCity» дарує безкоштовні розваги*

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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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