ТРЦ «ПортCity» дарує безкоштовні розваги*
Сьогодні, 12:15
Торгово-розважальний центр «ПортCity» дарує безкоштовні розваги для усіх лучан та гостей міста 1 та 7 січня.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Усі охочі зможуть пограти в боулінг, більярд або поспівати в караоке у боулінг-клубі «StrikeCity», покататись на роликах на арені розваг «Generator City» та розважитись у дитячому комплексі «FigliMigli» впродовж не більше, аніж 1 година.
«Проведіть свята разом з ТРЦ «ПортCity» і вони будуть справді радісними та незабутніми», – повідомляють у закладі.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Усі охочі зможуть пограти в боулінг, більярд або поспівати в караоке у боулінг-клубі «StrikeCity», покататись на роликах на арені розваг «Generator City» та розважитись у дитячому комплексі «FigliMigli» впродовж не більше, аніж 1 година.
«Проведіть свята разом з ТРЦ «ПортCity» і вони будуть справді радісними та незабутніми», – повідомляють у закладі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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