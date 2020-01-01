«GeneratorCity» запрошує охочих у професійну школу роллера*
Сьогодні, 17:10
В «Generator City», що в ТРЦ «ПортCity», функціонує безкоштовна професійна школа роллера.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
За віковими категоріями та рівнями:
- Початковий;
- Середній;
- Високий.
8 занять в місяць. Оплачується тільки вхід на арену розваг.
Всі деталі - за телефоном: 0(67) 334 50 86
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
За віковими категоріями та рівнями:
- Початковий;
- Середній;
- Високий.
8 занять в місяць. Оплачується тільки вхід на арену розваг.
Всі деталі - за телефоном: 0(67) 334 50 86
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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