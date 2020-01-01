У Запоріжжі комунальники вигадали спосіб, як захистити ялинки від злодіїв. ВІДЕО





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На тих, хто вирішить зрубати дерево, чекає неприємний сюрприз. У приміщенні крадена ялинка почне дуже смердіти. Тож насолодитись святом у злодіїв навряд чи вийде.



"Сам розчин безпечний для дерева, безпечний для птахів, для тварин. Утім, коли таке оброблене дерево заносиш додому, то воно видає крайні неприємні запахи", - розповів Олексій Анохін, директор КП "Зеленбуд".



Секрет суміші комунальні служби воліють не розголошувати. За словами чиновників, такий лайфхак вже довів свою дієвість. Якщо раніше після свят комунальникам доводилось висаджувати десятки дерев замість зрубаних, то останні кілька років всі сосни та ялинки в місті після нового року неушкоджені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі комунальники почали обробляти ялинки антивандальною сумішшю.Поо це розповіди у ТСН. На тих, хто вирішить зрубати дерево, чекає неприємний сюрприз. У приміщенні крадена ялинка почне дуже смердіти. Тож насолодитись святом у злодіїв навряд чи вийде."Сам розчин безпечний для дерева, безпечний для птахів, для тварин. Утім, коли таке оброблене дерево заносиш додому, то воно видає крайні неприємні запахи", - розповів, директор КП "Зеленбуд".Секрет суміші комунальні служби воліють не розголошувати. За словами чиновників, такий лайфхак вже довів свою дієвість. Якщо раніше після свят комунальникам доводилось висаджувати десятки дерев замість зрубаних, то останні кілька років всі сосни та ялинки в місті після нового року неушкоджені.

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