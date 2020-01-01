Три смерті і 352 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:37
Головний державний санітарний лікар області інформує, що за останню добу на Волині зареєстрували 352 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби
Про це інформують у Волинському лабораторному центрі.
Так, COVID-19 за минулу добу виявили:
м. Луцьк – 118,
м. Нововолинськ – 20,
Володимир-Волинський район – 76,
Горохівський район – 11,
Іваничівський район – 3,
Ківерцівський район –6,
Ковельський район – 3,
Локачинський район – 1,
Любешівський район – 2,
Луцький район – 100,
Маневицький район – 6,
Ратнівський район – 2,
Рожищенський район – 1,
Шацький район – 3.
Одужало за добу 594 особи.
Летальних випадків — 3 (в Луцькому районі – 1, Володимир-Волинському районі – 1, Ковельському районі — 1).
Загалом, станом на 23 грудня в області зареєстрували 31490 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1515 у дітей та 2343 у медичних працівників. Одужало 25 368 осіб, з них 1163 дитини та 1969 медичних працівників. 495 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 9757 (в т. ч. 140 летальних)
м. Нововолинськ – 2025 (в т. ч. 40 летальних)
Володимир-Волинський район – 2791 (в т. ч. 41 летальний)
Горохівський район – 1122 (в т. ч. 23 летальних)
Іваничівський район – 625 (в т. ч. 17 летальних)
Камінь-Каширський район – 929 (в т. ч. 12 летальних)
Ківерцівський район – 2348 (в т. ч. 30 летальних)
Ковельський район – 2558 (в т. ч. 54 летальний)
Локачинський район – 505 (в т. ч. 3 летальних)
Любомльський район – 683 (в т. ч. 8 летальних)
Любешівський район – 924 (в т. ч. 14 летальних)
Луцький район – 3225 (в т. ч. 33 летальних)
Маневицький район – 1207 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 912 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 641 (в т. ч. 21 летальних)
Старовижівський район – 320 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 680 ( в т. ч. 8 летальних)
Шацький район – 238 (в т. ч. 5 летальних)
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 125 423 особи, за останню добу – 967, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 84, приватними лабораторіями – 71.
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Про це інформують у Волинському лабораторному центрі.
Так, COVID-19 за минулу добу виявили:
м. Луцьк – 118,
м. Нововолинськ – 20,
Володимир-Волинський район – 76,
Горохівський район – 11,
Іваничівський район – 3,
Ківерцівський район –6,
Ковельський район – 3,
Локачинський район – 1,
Любешівський район – 2,
Луцький район – 100,
Маневицький район – 6,
Ратнівський район – 2,
Рожищенський район – 1,
Шацький район – 3.
Одужало за добу 594 особи.
Летальних випадків — 3 (в Луцькому районі – 1, Володимир-Волинському районі – 1, Ковельському районі — 1).
Загалом, станом на 23 грудня в області зареєстрували 31490 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1515 у дітей та 2343 у медичних працівників. Одужало 25 368 осіб, з них 1163 дитини та 1969 медичних працівників. 495 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 9757 (в т. ч. 140 летальних)
м. Нововолинськ – 2025 (в т. ч. 40 летальних)
Володимир-Волинський район – 2791 (в т. ч. 41 летальний)
Горохівський район – 1122 (в т. ч. 23 летальних)
Іваничівський район – 625 (в т. ч. 17 летальних)
Камінь-Каширський район – 929 (в т. ч. 12 летальних)
Ківерцівський район – 2348 (в т. ч. 30 летальних)
Ковельський район – 2558 (в т. ч. 54 летальний)
Локачинський район – 505 (в т. ч. 3 летальних)
Любомльський район – 683 (в т. ч. 8 летальних)
Любешівський район – 924 (в т. ч. 14 летальних)
Луцький район – 3225 (в т. ч. 33 летальних)
Маневицький район – 1207 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 912 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 641 (в т. ч. 21 летальних)
Старовижівський район – 320 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 680 ( в т. ч. 8 летальних)
Шацький район – 238 (в т. ч. 5 летальних)
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 125 423 особи, за останню добу – 967, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 84, приватними лабораторіями – 71.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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