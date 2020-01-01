Три смерті і 352 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу

Головний державний санітарний лікар області інформує, що за останню добу на Волині зареєстрували 352 нових підтверджених випадки коронавірусної хворобиПро це інформують у Волинському лабораторному центрі.Так, COVID-19 за минулу добу виявили:м. Луцьк – 118,м. Нововолинськ – 20,Володимир-Волинський район – 76,Горохівський район – 11,Іваничівський район – 3,Ківерцівський район –6,Ковельський район – 3,Локачинський район – 1,Любешівський район – 2,Луцький район – 100,Маневицький район – 6,Ратнівський район – 2,Рожищенський район – 1,Шацький район – 3.Одужало за добу 594 особи.Летальних випадків — 3 (в Луцькому районі – 1, Володимир-Волинському районі – 1, Ковельському районі — 1).Загалом, станом на 23 грудня в області зареєстрували 31490 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1515 у дітей та 2343 у медичних працівників. Одужало 25 368 осіб, з них 1163 дитини та 1969 медичних працівників. 495 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 9757 (в т. ч. 140 летальних)м. Нововолинськ – 2025 (в т. ч. 40 летальних)Володимир-Волинський район – 2791 (в т. ч. 41 летальний)Горохівський район – 1122 (в т. ч. 23 летальних)Іваничівський район – 625 (в т. ч. 17 летальних)Камінь-Каширський район – 929 (в т. ч. 12 летальних)Ківерцівський район – 2348 (в т. ч. 30 летальних)Ковельський район – 2558 (в т. ч. 54 летальний)Локачинський район – 505 (в т. ч. 3 летальних)Любомльський район – 683 (в т. ч. 8 летальних)Любешівський район – 924 (в т. ч. 14 летальних)Луцький район – 3225 (в т. ч. 33 летальних)Маневицький район – 1207 (в т. ч. 20 летальних)Ратнівський район – 912 (в т.ч. 18 летальних)Рожищенський район – 641 (в т. ч. 21 летальних)Старовижівський район – 320 (в т.ч. 8 летальних)Турійський район – 680 ( в т. ч. 8 летальних)Шацький район – 238 (в т. ч. 5 летальних)На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 125 423 особи, за останню добу – 967, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 84, приватними лабораторіями – 71.