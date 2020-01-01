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На Рівненщині волинські поліцейські затримали злочинну групу, яка «промишляла» на території трьох областей. ФОТО

На Рівненщині волинські поліцейські затримали злочинну групу, яка «промишляла» на території трьох областей. ФОТО
На Рівненщині поліцейські разом з колегами Львівської та Волинської областей викрили злочинну групу «квартирників», яка діяла на території трьох областей.

Про це повідомляє відділ поліції Рівненської області.

У результаті злагоджених дій та чіткій взаємодії працівники карного розшуку поліції Рівненщини спільно із колегами із Львівської та Волинської областей вчора, 22 грудня, близько 18-ї години затримали чотирьох осіб, причетних до скоєння крадіжок із помешкань громадян.

Їхнє авто «Volkswagen Polo» на київській реєстрації зупинили на стаціонарному пості Корця.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Детальніше — згодом.

На Рівненщині волинські поліцейські затримали злочинну групу, яка «промишляла» на території трьох областей. ФОТО
На Рівненщині волинські поліцейські затримали злочинну групу, яка «промишляла» на території трьох областей. ФОТО
На Рівненщині волинські поліцейські затримали злочинну групу, яка «промишляла» на території трьох областей. ФОТО
На Рівненщині волинські поліцейські затримали злочинну групу, яка «промишляла» на території трьох областей. ФОТО

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Теги: Рівненщина, волинська поліція, злочинна група
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