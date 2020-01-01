На Рівненщині волинські поліцейські затримали злочинну групу, яка «промишляла» на території трьох областей. ФОТО
Сьогодні, 10:39
На Рівненщині поліцейські разом з колегами Львівської та Волинської областей викрили злочинну групу «квартирників», яка діяла на території трьох областей.
Про це повідомляє відділ поліції Рівненської області.
У результаті злагоджених дій та чіткій взаємодії працівники карного розшуку поліції Рівненщини спільно із колегами із Львівської та Волинської областей вчора, 22 грудня, близько 18-ї години затримали чотирьох осіб, причетних до скоєння крадіжок із помешкань громадян.
Їхнє авто «Volkswagen Polo» на київській реєстрації зупинили на стаціонарному пості Корця.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Детальніше — згодом.
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Про це повідомляє відділ поліції Рівненської області.
У результаті злагоджених дій та чіткій взаємодії працівники карного розшуку поліції Рівненщини спільно із колегами із Львівської та Волинської областей вчора, 22 грудня, близько 18-ї години затримали чотирьох осіб, причетних до скоєння крадіжок із помешкань громадян.
Їхнє авто «Volkswagen Polo» на київській реєстрації зупинили на стаціонарному пості Корця.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Детальніше — згодом.
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