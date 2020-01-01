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Школярка з Волині – переможниця змагань з авіамодельного спорту

Школярка з Волині – переможниця змагань з авіамодельного спорту
Вихованка Ковельської станції юних техніків Софія Карпова перемогла на обласних змагань з авіамодельного спорту.

Нещодавно відбулися обласні відкриті онлайн-змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту. Вони вперше проходили в такому форматі, йдеться на сайті Ковельської ради.

У час карантинних обмежень вихованці закладів позашкільної освіти демонстрували свої вміння з виготовлення авіамоделей та майстерність в керуванні кордовими моделями літаків. Школярі подали відео- та фотоматеріали для оцінки результатів. Переможці конкурсу визначалися в особистому заліку.

Серед 11 учасників змагань вихованка авіамодельного гуртка закладу позашкільної освіти «Ковельська міська станція юних техніків» Софія Карпова виборола І місце у класі моделей «F-4-B» – копія, напів копія літака та зайняла ІІ у класі моделей «F-2-B» – пілотажний літак (керівник гуртка Анатолій Михалевич).

Школярка з Волині – переможниця змагань з авіамодельного спорту
Школярка з Волині – переможниця змагань з авіамодельного спорту

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Теги: школярка, Волинь, змагання, авіоамоделювання
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