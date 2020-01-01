У Луцьку в аварії на перехресті постраждав 60-річний чоловік
Сьогодні, 11:07
У Луцьку на перехресті вулиць Дубнівська – Карпенка-Карого зіткнулись дві автівки.
Автопригода сталась 22 грудня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Зазначається, що керманич Renault Megane, 25-річний горохівчанин, зіткнувся із Ford Focus під керуванням 35-річного лучанина.
У ДТП постраждав 60-річний пасажир одного із легковиків, мешканець Луцька. Чоловіку надали необхідну медичну допомогу. Транспортні засоби ж зазнали механічних ушкоджень.
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Автопригода сталась 22 грудня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Зазначається, що керманич Renault Megane, 25-річний горохівчанин, зіткнувся із Ford Focus під керуванням 35-річного лучанина.
У ДТП постраждав 60-річний пасажир одного із легковиків, мешканець Луцька. Чоловіку надали необхідну медичну допомогу. Транспортні засоби ж зазнали механічних ушкоджень.
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