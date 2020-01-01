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У Луцьку в аварії на перехресті постраждав 60-річний чоловік

У Луцьку в аварії на перехресті постраждав 60-річний чоловік
У Луцьку на перехресті вулиць Дубнівська – Карпенка-Карого зіткнулись дві автівки.

Автопригода сталась 22 грудня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Зазначається, що керманич Renault Megane, 25-річний горохівчанин, зіткнувся із Ford Focus під керуванням 35-річного лучанина.

У ДТП постраждав 60-річний пасажир одного із легковиків, мешканець Луцька. Чоловіку надали необхідну медичну допомогу. Транспортні засоби ж зазнали механічних ушкоджень.

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Теги: аварія, Луцьк
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